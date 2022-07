“Mi bebito fiu fiu” continúa causando furor en las redes sociales y cada vez más personas siguen sumándose a la fiebre de la composición, incluidas figuras como Bad Bunny, Luisito Comunica, Ibai y más cibernautas.

El tema del productor peruano Tito Silva junto a Tefi C se convirtió en el favorito de los influencers y logró posicionarse como una de las canciones más escuchadas de las plataformas musicales, sin embargo, también está envuelto en la polémica y podría provocarle serios problemas a su creador.

¿De dónde nace esta famosa canción?

El origen de este viral de Internet está inmerso nada menos que en la política peruana. Fue creada poco después que el dominical Panorama difundiera supuestos mensajes que dejaban en evidencia que el expresidente Martín Vizcarra habría mantenido una relación extramatrimonial con Zully Pinchi, excandidata al Congreso por el partido político Somos Perú.

En uno de los chats, el exjefe de Estado le habría enviado una fotografía suya a la abogada y ella le respondió: “Fiuuuu, fiuuu”. En otro de los textos que intercambiaron, Zully le escribió: “Te amo y necesito darte un abrazo. No sabes cuánto te extraño. Eres mi bebito y mi rey”, a lo que el expresidente respondió: “Te quiero, nos vemos más tarde”.

Tras la exposición de estos mensajes de WhatsApp, Tito Silva creó mi “Mi bebito fiu fiu” con las supuestas conversaciones además usó algunos versos de los poemas que la excandidata al Parlamento le habría dedicado al expresidente.

La historia detrás del audio:

La melodía de este pegajoso tema está basada en la canción “Stan” de Eminem y Dido, uno de sus grandes éxitos del rapero en el 2000 y que formó parte de su tercer disco de estudio, The Marshall Mathers LP.

Precisamente, este fue el principal motivo por el que “Mi bebito fiu fiu” dejó de estar disponible en YouTube y Spotify, plataformas digitales donde acumulaba millones de reproducciones.

Multa de más de S/800 mil

El abogado Martín Gutiérrez señaló en América Espectáculos que que de proceder una demanda contra el productor Tito Silva, podría verse afectado por una multa que supera los S/ 800 mil. Por si fuera poco, también podrían enfrentar un tiempo en prisión.

“Estamos hablando de una multa que llegaría a las 180 UIT, es decir, más de 800 mil soles, y el lucro económico que se percibe es un agravante en materia intelectual, porque hablamos de un presunto plagio cuya sanción es pena privativa de la libertad de hasta 8 años”, precisó.

¿Qué dijo Tito Silva?

Tras aclarar que no se encuentra enfrentando una demanda por derecho de autor, el productor peruano explicó los motivos por los que decidió borrar el video oficial de su tema viral de todas las plataformas digitales.

“Les voy a explicar lo que ha sucedido, primero que todo tranquilidad, por favor. Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derecho de autor. (…) Ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia, evidentemente, con un contexto político peruano. Yo lo comprendo, lo entiendo y lo comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas y yo también he decidido retirarlo de mis redes sociales”, explicó el artista.

Tito Silva cerró el tema asegurando que toma esta experiencia como una lección en su carrera y prometió que producirá nueva música y con contenido propio.

El productor peruano Tito Silva Music, creador de 'Mi Bebito Fiu Fiu' junto a 'Tefi C', explicó la razón por la que su tema no se encuentra en Spotify. "Es una parodia con contexto político". Además afirmó que no existe ningún tipo de demanda por debido al éxito de su canción. (Fuente: @titosilvamusic)

