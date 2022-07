La ‘Tigresa del Oriente’ recordó su amistad con Tito Silva, tras la polémica de los últimos días por la canción “Mi Bebito Fiu Fiu” que grabó con Tefi C, y aseguró que fue gracias a ella que el productor musical se hizo conocido.

El declaraciones a “+Espectáculos”, Judith Bustos, nombre verdadero de la cantante, recordó su amistad con Silva y que ella fue una de las primeras figuras de la farándula con las que trabajó en el tema “Estamos Chihuán”.

“Yo creo de que Tito, antes de que yo haga con él ‘Estamos Chihuán’, todavía no lo conocían. Se le prendió la ‘mechita’ y un día me llamó y (...) me dijo: ‘Tengo esto, ¿vamos a grabarlo, me aceptas? Y yo le dije: ‘Vamos pues’”, contó.

“(Entonces , ¿fuiste su descubridora?) Por supuesto que sí... Antes de eso, había grabado con Susy (Díaz) no sé qué grabó pero no pasó nada, seguía de incógnito”, agregó a las cámaras del programa de América TV.

Asimismo, la artista no dudó el llenar de elogios al también músico: “Tito Silva es mi amigo, buenísima persona, muy amable, respetoso y con mucho talento... Felicitaciones Tito (por el éxito de ‘Mi Bebito Fiu Fiu‘), tu sabes que yo te quiero y te respeto”.

Finalmente, dijo que se considera la madrina del productor. “Sí, porque con ‘Estamos Chihuán’ Tito se hizo muy conocido”, sentenció al respecto y anunció que lanzará su propia versión de “Mi Bebito Fiu Fiu”.

La Tigresa del Oriente se une a la fiebre del 'Bebito fiu fiu'

