Michelle Soifer está doblemente feliz pues acaba de ser elegida como Mejor Artista Femenina por la plataforma El Fronteo y ha anunciado que este 20 de febrero próximo sacará su nueva tema “Ay mi moreno”.

“Estoy muy agradecida por el premio. Es un reconocimiento al esfuerzo que hacemos para que la música peruana siga sonando cada vez más fuerte”, refirió sobre este reconocimiento a su carrera.

El trabajo de la cantante, que es la artista urbana emblemática de Monumental Music, no ha sido él único que se ha reconocido, ya que el otro galardón fue para Rojas On The Beat, de Inzei Monumental, como Mejor Productor Musical.

Monumental Music Group viene realizando constantes aportes a la industria musical. La iniciativa que fundó el empresario Gil Shavit empezó el 2023 con buen pie y apunta a convertir la industria musical del Perú en un escenario para el mundo.

Para lograr que la mirada internacional esté en nuestros talentos peruanos, Shavit hizo alianza con el productor estadounidense Sergio George y con Chim Pum Music buscan un mayor crecimiento en los géneros de salsa, urbano y bachata. Ya firmaron a Cielo Torres, Farik Grippa, You Salsa y Gaby Zambrano.

En tanto, en el género urbano encontró gran éxito al aliarse con Inzei Monumental, que nace de la fusión de Monumental y el sello discográfico Inzei Records de Estados Unidos. Rojas on the Beat está apoyando esta causa; el productor anteriormente ha trabajado con estrellas como XXXTentación, Rauw Alejandro, Lil Pump y Mariah Angeliq.

“Vamos paso a paso mostrando que el talento peruano tiene gran proyección. Nuestras disqueras están haciendo un gran trabajo con los representantes que tenemos y los frutos se van dando . Seguiremos mostrando lo que hay en el Perú para el mundo”, dijo Gil Shavit.

Magaly criticó a Michelle por bailar como Anita

NO LE HACE CASO A CRITICAS DE LA ‘URRACA’

Michelle Soifer se alejó de los programas de competencia para centrarse en su carrera musical. Sin embargo, Magaly Medina no paso por alto; debido a los candentes shows que realiza la influencer, al estilo Anita

Ante las críticas y burlas de la ‘Urraca’, Michelle decidió responderle: “Yo la respeto muchísimo, el trabajo de todos los periodistas. Pero no comparto mucho las opiniones, en mi caso trato de evitar escuchar cualquier comentario malo”.

También dejó en claro que cuando conoció a Magaly le cayó bien y por eso no entiende la razón de sus ácidos comentarios: “En el pasar de los años, no sé por qué sucede todo esto, sus motivos tendrán”, afirmó.