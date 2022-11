Tras el éxito que obtuvo Miki González con sus dos primeros discos en “Puedes ser tú” (1986) y “Tantas veces” (1987), la crisis económica del Perú retrasó el lanzamiento de “Nunca les creí”, álbum que terminó saliendo en 1989, pero solo en casete. Ahora, dicha producción volverá al mercado en vinilo.

Este álbum tiene un significado especial para el artista, ya que el título significa el puente entre la fase rockera de Miki González y su etapa de los 90 marcada por ritmos afroperuanos. “Nunca les creí” contiene temas como “Un poquito de cariño”, “El lado de la carne”, “A la Molina” etc.

“Creo que el sonido de este disco se adelantó a lo que venía después: no hay sintetizadores, todas son guitarras acústicas y eléctricas; y órgano Hammond o piano... Este disco también tiene una fuerte influencia de los timbales y de la salsa. El sonido de este disco se sostiene muy bien a lo largo de las canciones, pienso que son temas que no tienen tiempo. Las principales influencias de ‘Nunca les creí’ fueron The Smiths y El Último de la Fila. Era lo que yo escuchaba todo el tiempo”, contó Miki González.

“Yo hice la música. ‘Es por ti’ es mi tema favorito, siempre pensé que iba a ser un hit en las radios. Parece de Tom Waits. En la carátula del disco yo aparezco personificando al personaje de esta canción, con la barba crecida, descuidado. ‘A La Molina’, que toco desde el 83, es una favorita de la gente en los conciertos. ‘Llévate al gato’ es una canción que experimenta con el festejo”, agregó.

El álbum fue grabado en el estudio Amigos (Lima) por Saúl Cornejo y mezclado en el estudio Panda (Buenos Aires) por Roberto Fernández. “Nunca les creí” fue producido por Miki González, con la asistencia de Wicho García.

La foto de la portada original es de Juan Carlos Chávez. El empaque del vinilo respeta dentro de lo posible el arte del caset, elaborado en 1989 por Elena Gonzáles. El diseño del empaque para el vinilo estuvo a cargo de Pablo Goto y viene con un inserto que contiene las letras de las canciones y un homenaje al caset original.

Esta edición en vinilo es editada por A Tutiplén Records, sello discográfico que cuenta en su catálogo discos de Francois Peglau, Los Protones, Moldes, Grita Lobos, La Zorra Zapata, Pipe Villarán, El Hombre Misterioso, Gomas, M.A.S.A.C.R.E., Laguna Pai, El Ghetto, Surco Viejo, Ati Lane, Índigo, El Aire etc.

“Nunca les creí” en vinilo está disponible desde el 21 de noviembre en las principales tiendas de discos de Lima y en la tienda virtual del sello en Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

‘Cien años de soledad’: Así es el primer avance de la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez en Netflix

Disfruta del primer avance de 'Cien años de soledad', adaptación de la novela más recordada del escritor colombiano Gabriel García Márquez para la plataforma de Netflix. (Fuente: Netflix Latinoamérica)