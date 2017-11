Mon Laferte explotó contra periodista por pregunta machista: "Estoy harta. Yo vengo hablar de mi música" [VIDEO]

Mon Laferte se cansó de las preguntas machistas y puso los puntos sobre la íes. La cantante chilena ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México para promocionar la versión de lujo de su álbum La Trenza. Todo estaba bien, hasta que un periodista le hizo la siguiente pregunta:



¿Cuál es el secreto para que tu público sean puras mujeres si es que ustedes se atacan?



Inmediatamente Mon Laferte expresó su molestia por la connotación machista de la pregunta. "No hay secretos", respondió la chilena, y en seguida agregó:



"Tampoco me parece que las mujeres se ataquen, creo que tu comentario es un poco machista. No sé, creo que tienes que informarte más, o a lo mejor quitarte algunos prejuicios, porque creo que no está formulada bien tu pregunta".



Al notar la molestia de Mon Laferte, el periodista intentó explicar su pregunta, pero la cantante lo interrumpió. Entonces el reportero dijo que no iba a preguntar más.



Ante esto, Mon Laferte explicó la razón de su enojo: "¿Es que sabes lo que pasa? Llega un punto en que yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas, de verdad. Es que me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas. Siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer. ¿Sabes? Entonces estoy un poco hasta la madre de eso."



El reportero dijo estar contento con el éxito de Mon, y volvió a reformular su pregunta, pero nuevamente la cantante tomó la palabra.



"Mira, yo vengo a hablar aquí de mi música, de un DVD que trabajamos un chingo de gente, que nos partimos la madre para hacerlo. Porque es bonito, te sientas y lo disfrutas un ratito, pero atrás hay mucho trabajo, mucho. Mucha gente, estuvimos estresados, corriendo, adornando los arbolitos, que falta una hojita, que la luz, que el arreglo, que la guitarra, que la cuerda, para que después tú preguntes cuál es el secreto para que todas las mujeres te volteen a ver porque ustedes entre viejas se tiran mierda. O sea no mames, yo vengo a hablar aquí de mi música y de mi trabajo, no de pendejadas, perdón eh. ¿Alguna otra pregunta? Una coherente por favor, gracias."



Como era de esperarse, la reacción de Mon Laferte se volvió viral en las redes sociales. Decenas de usuarios respaldaron su posición, pero otros la criticaron.