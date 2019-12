La cantante Mon Laferte acaba de estrenar el videoclip “Plata Ta Tá”. Fue dirigido por Broducers y en él se observa a Mon, Guaynaa y la actriz Yalitza Aparicio por las calles de Pachuca, Hidalgo, México, junto a un grupo de manifestantes con cacerolas y pañuelos verdes, representando las protestas sucedidas en diferentes países de Latinoamérica.

La publicación en el canal oficial de YouTube de la cantante chilena tiene más de 400 mil reproducciones. “Eres sensacional”, “gran tema”, “muy bella Yalitza”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la red social de videos.

Como se recuerda, Mon Laferte posó con los pechos desnudos en la alfombra roja del Grammy Latino 2019 con el mensaje “En Chile torturan, violan y matan”, escrito en letras negras y mayúsculas. Un pañuelo verde, símbolo de la lucha por la legalización del aborto, rodeaba su cuello.

La intérprete, que había ganado un gramófono en la ceremonia previa a la gala del mayor premio de la música latina, se lo dedicó a Chile.

“Esto es para Chile y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena (...) a raíz de lo que está pasando en mi país”, dijo sobre el escenario en Las Vegas.

“Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro, Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia”, agregó la artista.