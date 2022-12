El cantante jamaiquino Joseph ‘Jo Mersa’ Marley, nieto del recordado Bob Marley, leyenda de la música reggae, murió este miércoles a los 31 años de forma repentina, en Florida, según confirmaron sus representantes a medios de Estados Unidos sin otorgar mayores detalles del deceso.

Según la emisora WZPP Radio de Miami, donde el artista de reggae pasó gran parte de su vida, la muerte fue consecuencia de un ataque de asma. Otros medios locales reseñaron que Mersa Marley fue encontrado sin vida sobre una motocicleta en Florida.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, escribió en redes sociales un mensaje de condolencia por la muerte de Jo Mersa Marley en el que desea que encuentre “la paz eterna”.

Jo Mersa, quien estaba casado y era padre de una niña, era hijo del ganador del Grammy Stephen Marley, uno de los once hijos que tuvo Bob con diferentes mujeres y ex miembro de la banda Melody Makers con su hermano Ziggy Marley.

Nacido en Jamaica en 1991, 10 años después de la muerte de su abuelo, se fue a vivir con su padre a Miami desde los 11 años y estudió para ser ingeniero de sonido, según la revista Rolling Stone.

Su primera canción, ‘My Girl’ (2010), fue una colaboración con su primo Daniel Bambaata Marley, hijo de Ziggy, y después vinieron los álbumes ‘Comfortable’ (2014) y ‘Eternal’ (2021). El joven era conocido por canciones como ‘Burn it Down’, ‘Made It’ y ‘No Way Out’.

La Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, rindió tributo a Joseph y tuiteó: “Me entristece profundamente la noticia de que el artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae, Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae, Bob Marley ha muerto”.

“Expreso mis más profundas condolencias a Stephen, la madre de Jo, Kerry, los Marley y otros miembros de la familia. Mis más sinceras condolencias a los amigos y asociados de Joseph ya la fraternidad de la música reggae ya los fans de todo el mundo”, añadió.

FAMILIA LEGENDARIA

Bob Marley, que tuvo 11 hijos fruto de sus relaciones con 7 mujeres, falleció en Miami en 1981, cuando tenía solo 36 años de edad a causa de un cáncer y fue enterrado en Jamaica con su guitarra.

Con canciones como ‘One Love’, ‘Could You Be Loved’, ‘No Woman No Cry’ o ‘Buffalo Soldier’, se le considera el padre de la música reggae y la persona que dio a conocer el rastafarismo, movimiento religioso muy popular en Jamaica y otras partes del mundo, en el que sus seguidores creen que el ya fallecido emperador etíope Haile Selassie I (cuyo verdadero nombre era Ras Tafari Makonen) era la reencarnación de Dios en la tierra.

Varios de los hijos de Bob se dedicaron a la música, entre ellos Ziggy, Stephen, Julian, Ky-Mani y Damian Marley. Los dos primeros formaron, en los años 80, el grupo Melody Makers con sus hermanas Sharon y Cedella.

