Ricardo Denegri, más conocido en el mundo artístico como Denegri, es un joven chalaco de 24 años que, desde muy joven, se la pasaba en la esquina de una cantina y escuchaba todo el día a Héctor Lavoe y a la Fania All-Stars.

Producto de eso se inspiraba para crear rimas, pero nunca acababa una canción. Ahora es parte del grupo de artistas que representa Monumental Music y se va abriendo camino con su nuevo videoclip “No la pienses tanto”.

“Empecé a improvisar y a hacer pequeños shows en la calle para las personas que estaban haciendo tours por el barrio, todos empezaron a conocerme como el cantante”, relata el joven sobre sus inicios en la música.

Cuenta que llegó a la disquera que representa a Micheille Soifer por casualidad y desde entonces desea hacer realidad sus sueños, para que sus hermanos, madre, familia y amigos se sientan orgullosos de él.

UNA VIDA NADA FÁCIL

Denegri vivió con sus padres hasta los 13 años, cuando ellos se separaron. Lo más lógico hubiera sido que esté bajo la tutela de alguno de ellos, pero no quiso, y prefirió estar con su abuela, con quien estuvo apenas dos semanas.

Por cuestiones de la vida, pasado este tiempo, le comunicaron que se tenía que ir pues habían alquilado la casa donde vivían. “Me quedaba a veces con amigos, que casi siempre eran mayores, o amanecía en la calle”, indica.

Es así que empezó a vender drogas para sobrevivir, despachaba y recibía la plata toda la noche. Eso fue hasta que uno de sus amigos lo hizo recapacitar.

“A tiempo, un amigo me presentó a su mamá. Ellos me ofrecieron un techo, comida, cama… Cumplí los 18 años y me buscaron un trabajo en una empresa que despacha buques”, recuerda.

Ahora ya más cuajado y maduro, Denegri viene buscando un camino en la música y asegura que canta sobre que no deben subestimarse a nadie y de los problemas del barrio.

“Trato de tocar el corazón de la gente y acordarme de los demás. Soy humilde y vivo en un barrio humilde, entonces hablo de eso. Me han influenciado Charlie Puth, Los Aldeanos, Temperamento, Notorious B y Anuel”, señala.

Manifiesta que si pudiera decirle algo al mundo sería que “no hay que vivir para que la presencia se note, sino para que la ausencia se sienta. Tengo muchos amigos que están en el cielo, por eso digo que hay que hacerse querido en vida”.

Agradecidos con todos los que le brindan una mano, Denegri promete que algún día su nombre sonará más allá de nuestras fronteras y eso se deberá al gran apoyo que recibió y a su talento.

“Para mí, Monumental Music significa el rescate del barrio. Antes nuestra zona era solo conocida por los estigmas de la delincuencia, la peligrosidad, no como una comunidad artística, cultural, turística, siento orgullo”, puntualiza.

En las próximas semanas lanzará un nuevo tema “Travesuras” al lado de Micheille Soifer. Mientras tanto, su videoclip “No la pienses tanto” viene causando sensación en las redes sociales.

“Ahora mi visión del futuro ha cambiado, quiero que nos escuchen en todos los países y hacer música otros artistas de Latinoamérica”, agrega.

