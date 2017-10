La banda pionera del Death Metal regresa a Lima luego de casi 8 años para presentarse este 28 de noviembre en C.C. Festiva

Obituary con más de 25 años de carrera, es uno de esos grupos que realmente nunca decepcionan ya sea en el Estudio o en sus presentaciones en vivo, la comunidad del Metal, en general, le tiene un aprecio envidiable al grupo originario de Florida. Ellos llegan a Sudamérica en el marco de la gira “Latin America Take Over tour 2017”.



Sobran las palabras al expresar lo que significa Obituary para el Death Metal. Banda legendaria y fundadora de la escena Death Metal en Florida, de las primeras que dieron los primeros pasos en aquellas macabras melodías, ofreciendo discos de antología como Slowly We Rot, Cause of Death o The End Complete (trilogía esencial para el amante del Death Metal)



Una de las bandas de death metal más influyentes, reverenciadas y mejor vendidas de todos los tiempos, OBITUARY se formó en los pantanos del sur de la Florida en 1986 después de cambiar su nombre de Xecutioner. la banda firmó con Roadracer Records, una ya difunta división de Roadrunner, para la grabación de su álbum de debut, el inmenso e pesado Slowly We Rot (1989). El álbum fue diseñado por el legendario Scott Burns en Morrisound Studio, que llegaría a ser el más buscado después de la instalación para la producción de álbumes durante el ascenso de death metal en la década de 1990. A diferencia de muchos death metal que lo precedieron, el álbum tenía una sensación sludgy e integrado devastadoramente pasajes lentos junto con omisiones obliterantes que alcanzaron mucho más allá de cualquier punto de caos que el metal todavía no había llegado. El resultado fue un placer carnal para los aficionados al azar, la muerte y el thrash, que unen la adrenalina de un speedball con las medidas lentas y degradantes de un alcantarillado al anochecer. OBITUARY era diferente a cualquier cosa que alguien había oído antes y cambiaría la forma de la música pesada para siempre.



Precios de entradas:

Pre- venta - del 04 al 31 de octubre S/ 120

General - del 01 al 27 de noviembre S/ 150

Precio full - dia del show S/ 160



Puntos de venta:

- Teleticket de Wong y Metro

- Tienda Xtremo: Galerías Brasil Tda. 55B - Jesús María (*)

- Crypto Bar Metal: Av. Arequipa 1911 - Lince

- Moving Sound: Gallerias Brasil Tda. 61B - Jesus Maria

- Rivera Tattoo: Cantuarias 140 Tda. 12 - Miraflores

- GS Tattoo Shop: Galerías Polvos del Norte Tda. 11B – Independencia.



(*)Consultar ofertas en tienda Xtremo