A diferencia de conocidas parejas de la farándula que han decidido darse una segunda oportunidad en su vida sentimental, Paula Arias tiene en claro que, en su vida, no existen segundas oportunidades. Por eso, sostiene que haber colaborado con el Dúo Idéntico, en la versión en salsa de la canción “Se acabó”, no sólo reafirma su convicción en ese tema, sino que la presenta cantando salsa en un estilo romántico.

“En este momento de mi vida, digo se acabó y se acabó, y no hay marcha atrás. Pero antes, sí tengo que confesar que me dejaba llevar mucho por el sentimiento, el recuerdo; como siempre nos pasa a las mujeres. Perdonamos una, dos, tres y pensamos que todo va a mejorar”, manifestó inicialmente la líder de Son Tentación

“A veces, sí suele pasar que las personas con el tiempo cambian como pareja y se dan una nueva oportunidad, pero en mi caso, con las personas que he mantenido una relación, no creo que puedan cambiar. Te pongo un ejemplo, así sean los únicos hombres en la tierra, no vuelvo con mis ex parejas, ni loca”, agregó, a la vez que aclaró que no ha cerrado las puertas al amor.

“Decir que yo jamás perdonaría a mis ex parejas, no quiere decir que me cierre a iniciar una nueva relación. Estuve conociéndome con una persona, pero la pandemia hizo que nos distanciara, pues era un peruano, pero vivía en México por sus negocios”, reveló.

La salsera recalcó que se identifica de manera personal con la letra de “Se acabó”, y eso la motivó aún más en aceptar la invitación del dúo conformado por Beto Gómez y Carlos López. Justamente, el video del tema tiene pocos días de haber sido estrenado en las distintas plataformas digitales como Youtube.

“Los chicos son muy talentosos, no todos los cantantes componen, no todos se mantienen juntos por muchos años, y como no apoyarlos. Hemos grabado el video de ‘Se Acabó’, en una hacienda maravillosa de Ica, que tenía caballos, una capilla, instalaciones verdes hermosas. También grabamos en Las Dunas. El video está bien bonito y se ha grabado en alta definición”, remarcó.

El Dúo Idéntico está formado por Beto Gómez y Carlos López, quienes se conocieron hace ocho años en la orquesta Los Conquistadores de la Salsa. Ese fue el punto de partida para unir sus talentos e incursionar en otros géneros como el latín urbano, la balada, la salsa, y hasta el reggae.

