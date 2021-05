Pedro Suárez-Vértiz anunció a través de sus redes sociales que fue vacunado contra la COVID-19 el pasado viernes 21 de mayo. El hecho se produce días después que el músico hiciera público su reclamo al Ministerio de Salud por rechazar su solicitud para vacunarse hasta en dos oportunidades.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el autor de “Un vino, una cerveza” y “Lo olvidé” compartió su testimonio y, fiel a su estilo, ironizó con que su enfermedad neuromuscular lo ayudó a conseguir la vacuna.

“Ayer me vacunaron y estoy muy agradecido con el MINSA, a pesar de la demora. Me cancelaron la cita dos veces, pero entiendo que fue por la engorrosa burocracia de las instituciones del estado”, escribió al inicio de su mensaje.

“Además soy un privilegiado dentro de los millones de peruanos que todavía no han sido vacunados. Digamos que mi enfermedad neuromuscular me ayudó, pues me puso en el grupo de ‘personas con padecimientos raros’”, añadió.

Asimismo, Pedro Suárez-Vértiz contó detalles sobre su proceso de vacunación. Según dijo, personal del ministerio se acercó a su domicilio con “trajes especiales” para inocularlo.

“Vinieron a mi casa las chicas del ministerio con sus trajes espaciales y no lo podía creer. Es que estuve esperando desde el lunes mi cupo dentro de las 6 dosis de cada ampolla. Recuerden que ‘Vacuna móvil’ se desplaza por los siete distritos de la jurisdicción para brindar este servicio a domicilio... Ruego a Dios que pronto todos estemos vacunados”, señaló en su mensaje.

