Peruanos encantan en New York con canción motivadora 'Kallpa Perú'

Arturo Barrientos , reconocido productor musical peruano ganador de un Emmy, presentó su más reciente obra musical bajo el título de 'Kallpa Perú: Lamento de mi tierra'; canción motivadora e inspiracional que interpreta junto a varios artistas peruanos radicados en los Estados Unidos.



Kallpa Perú está inspirada en la célebre frase del presidente norteamericano John F. Kennedy que decía 'no pregunte lo que su país puede hacer por usted, pregúntele qué puede hacer usted por su país'. “Esta frase me ayudó a convertir ese sentimiento que tenía por ver un Perú más unido, en música. Es mi grano de arena para ver un país más unido aún en las circunstancias más adversas. Espero que el tema tenga ese efecto en todos los peruanos”, señaló Barrientos, quien radica en New York.



La canción ha sido interpretada por más de 20 artistas.



Desde Los Ángeles, el artista destacó la participación de Ramón Stagnaro, guitarrista peruano considerado uno de los mejores del mundo por haber trabajado junto a artistas como Diana Ross, Gino Vannelli, Celine Dion, Alejandro Sanz, Enrique Iglesias, Nelly Furtado, Andrea Bocelli, Josh Groban y otros; y de Alex Natanson, cantante del grupo de Rock peruano de los 70’s Tarkus y Telegraph Avenue.