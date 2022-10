Luego de varios años de para y de estar separados, Blink-182 confirma su regreso como el trío original . Además, han anunciado que llegarán por primera vez a nuestro país el próximo 14 de marzo de 2023. La sorpresa llega gracias al regreso de su guitarrista original, el controversial Tom DeLongue.

Conoce por qué DeLongue decidió abandonar la banda y a qué se dedicó después de haber alcanzado la fama con su agrupación de punk rock.

¿Por qué Tom DeLongue dejó Blink-182?

Durante los años de actividad de Blink-182 , Tom DeLongue se ha separado en diversas ocasiones de la banda. La primera vez sucedió en 2005 por diferencias creativas y presión familiar, ya que tenía una hija de tres años.

Tiempo después, DeLongue regresó a la banda para grabar el disco ‘Neighborhoods’ en 2011 con Hoppus y Barker. Sin embargo, en 2015 volvió a dejar la banda, supuestamente, para siempre.

Después de ese año, fundó la banda Angels & Airwaves, la cual dijo que sería la próxima revolución del rock, pero no tuvo tanto éxito. Al mismo tiempo, decidió alimentar su amor por la ufología.

Tom DeLongue

Durante los años siguientes fundó la academia To The Stars, dedicada a dar a conocer la existencia de alienígenas y sus civilizaciones. Pero este afán no inició por esos años, sino cuando tenía 12 años.

Sus creencias se basan en que no estamos solos en la Tierra. Además, cree que existen realidades paralelas que se pueden cruzar. “Espero que la gente siga con la mente abierta, porque van a comenzar a desvelarse cosas de forma aún mayor, tal y como he estado diciendo desde hace años”, le reveló a Rock FM en 2020.

Algunas personas lo acusaron de esta loco, pero aun así no abandonó su misión. En 2017 ganó el premio al mejor investigador de OVNI y en 2019 participó en una serie de History Channel.