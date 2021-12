Este jueves, la productora encargada de traer a Coldplay a Lima para el próximo año dio a conocer los precios de las entradas para el esperado concierto. Así, se reveló que los boletos del evento musical de la banda británica oscilarán entre los 172.50 a los 764.75 soles.

Artes Perú anunció los esperados precios para el concierto de Coldplay en el Estadio Nacional de Lima, el cual será realizado como parte de su gira “Music of the spheres”. En total, habrán nueve zonas para ver el show, del cual no se ha especificado el aforo ni la cantidad de boletos que se pondrán a la venta.

Precios de las entradas de Coldplay en Lima

Zona Precio total Precio con 15% de descuento Occidente Central S/. 764.75 S/. 665.00 Occidente 1 S/. 690 S/ 600.00 Occidente 2 S/ 506.00 S/ 440.00 Cancha 1 S/ 793.50 S/ 690.00 Cancha 2 S/ 517.50 S/ 450.00 Oriente Central S/ 764.50 S/ 665.00 Oriente 1 S/ 690.00 S/ 600.00 Oriente 2 S/ 506.00 S/ 440.00 Tribuna Norte S/ 172.50 S/ 150.00

Es importante señalar que tanto la preventa como venta de entradas se realizará a través de los puntos de venta de Teleticket y su página web. Se contará con un 15% para los usuarios que adquieran su boleto con la tarjeta Interbank los días 13 y 14 de diciembre.

¿Quiénes podrán acceder a preventa de entradas para Coldplay en Lima?

La preventa de entradas para Coldplay en Lima se realizará el lunes 13 y martes 14 de diciembre. Además, precisaron que esta etapa estará dirigida para clientes de Interbank que podrán tener un 15% de descuento. Desde el 15 de diciembre se realizará la venta al público en general.

¿Cuándo tocará Coldplay en Lima y con quién vendrá?

Coldplay vendrá a Lima por segunda vez -estuvo anteriormente en el 2016- y tocará lo nuevo de su repertorio el próximo martes 20 de setiembre. La banda liderada por Chris Martín tendrá como telonera a Camila Cabellos.

La agrupación británica ofrecerá un concierto inigualable en el Estadio Nacional este 20 de septiembre del 2022 como parte de su gira “Music of the Spheres”. En el siguiente video, conoce todos los detalles de su regreso al Perú.

