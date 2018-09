El lanzamiento del video de ‘Mañana’, canción de Carlos Vives con el que se promociona el Perú, se vio envuelto en la polémica luego que se supiera que para su realización, PromPerú le pagó un millón de dólares a Sony Music.

La entidad estatal justificó el desembolso del dinero a la disquera indicando que el costo de esta campaña incluye la grabación y difusión no solo del videoclip del tema del cantante colombiano, sino también de otro que está próximo a filmarse.

“Hemos firmado un contrato con Sony Music para una campaña con dos artistas de su catálogo. El primero fue Carlos Vives en Lima, y el segundo será grabado en la ciudad del Cusco con un artista anglosajón”, señaló Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen País en PromPerú.

El contrato firmado entre Promperú y Sony Music se encuentra publicado en la página de transparencia de la institución del Estado, y es de acceso público. En el documento figura una lista con el nombre de más de 150 cantantes propuestos por ambas partes para que protagonicen el siguiente video.

Con el dato proporcionado por la representante de PromPerú, decidimos separar a los intérpretes en inglés que figuran en la nómina, y nos quedó el siguiente listado. Alguno de ellos será el próximo encargado de promocionar a nuestro país en un videoclip:

REINO UNIDO

Adele

Alan Walker

Calvin Harris

Depeche Mode

Harry Styles

James Arthur

Little Mix

Louis Tomlinson

Rag N Bone Man

Robbie Williams

Snakehips

Zayn Malik

ESTADOS UNIDOS

Alicia Keys

Beyoncé

Christina Aguilera

Camila Cabello

Chris Brown

Dimitri Vegas & Like Mike

Dj Khaled

Fifht Harmony

Foo Figthers

Demi Lovato

Jennifer Lopez

John Mayer

Justin Timberlake

Kesha

Khalid

King Of Leon

Kygo

Lcd Soundsystem

Magic!

Martin Garrix

Meghan Trainor

Mgmt

Miley Cyrus

Pharrell Williams

Pink

Rachel Platten

Steve Aoki

The Chainsmokers

Cabe resaltar que en la lista, figuraban cantantes en español como Enrique Iglesias, Charly García, Marc Anthony, Los Fabulosos Cadillacs, Bud Bunny, Becky G, Ricardo Arjona, Ricky Martin, entre otros.

Estos son los artistas de Sony Music que podrían grabar el segundo video promocional del Perú. (Fuente: Contrato suscrito entre Promperú y Sony Music) Estos son los artistas de Sony Music que podrían grabar el segundo video promocional del Perú. (Fuente: Contrato suscrito entre Promperú y Sony Music) Estos son los artistas de Sony Music que podrían grabar el segundo video promocional del Perú. (Fuente: Contrato suscrito entre Promperú y Sony Music)