“Reactivate”, el festival multigénero más importante del Perú, regresa en su octava edición y esta vez con una parrilla internacional de cinto artistas y el debut de dos de dos artistas nacionales de gran arrastre popular. Sin duda, se prevé que sea un gran concierto musical.

El evento se realizará el 23 de julio en el Arena Perú, donde se presentarán 21 bandas en una maratón musical de más de 14 horas.

La nueva edición del “Reactivate 8″ tendrá dos escenarios estelares y renueva una parrilla internacional encabezada por la agrupación chilena Kudai, integrada por Pablo, Bárbara, Tomás y Nicole, quienes regresan al país tras largos años de ausencia para interpretar algunos de sus más sonados hits como “Ya nada queda”, “Sin despertar” y “Escapar”.

A esta cartelera le sigue el dúo boricua Ángel & Khriz, quienes recientemente volvieron a la escena con el remix del single “Como olvidar” feat Eix, uniendo de esta manera la nueva y vieja escuela del reggaetón.

Desde Colombia, Don Tetto traerá toda la fuerza de su rock en español; también estarán Los 4 de Cuba con su inconfundible estilo del reggaetón y la timba cubana. Cierra esta parrilla internacional, Trébol Clan, que viene promocionando su reciente lanzamiento “Bailoteo” junto al peruano Kale.

“Reactivate 8″ contará también con una cartelera de talento nacional, en la que participará la revelación de la cumbia Bryan Arámbulo y la agrupación Agua Bella con su renovada delantera.

Armonía 10, Amén, Libido, Chabelos, Marisol, Magia del Norte, Tourista, Mauricio Mesones, Combinación de la Habana, You Salsa, Orquesta Bembé, Olaya Sound System, Pedro Suárez-Vertiz La Banda, We the Lion y el grupo No Recomendable también se suman a la cartelera.

Las entradas estarán disponibles en pre-venta desde el 27 de junio al 1 de julio bajo la modalidad de boxes e individuales en la plataforma digital de Teleticket.

