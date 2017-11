Rodrigo Tapari no va más en Ráfaga. El cantante decidió dar un paso al costado y se alejará de la agrupación musical con quien hizo popular el tema 'Una cerveza'. El argentino solo estará hasta el mes de diciembre cumpliendo con los contratos establecidos.

A través de su cuenta Facebook, Rodrigo Tapari informó a todos sus seguidores sobre la decisión de dejar Ráfaga después de 14 años como vocalista. El cantante manifestó que agradece el amor y respeto que el público le mostró durante todo este tiempo.

"Llegó el momento de despedirme y agradecerles estos 14 años en los que me dieron la posibilidad de cantar en esta banda tan prestigiosa y legendaria de la Cumbia Argentina! Le doy gracias a Dios por habernos cruzado en este camino de la vida, a mi Familia que estuvo siempre acompañándome, a todo el grupo y a sus familias por brindarme su cariño y su amistad y a todo el público que sigue a RÁFAGA por aceptarme siempre con todo el amor y el respeto con el que lo hicieron", escribió en su cuenta Rodrigo Tapari.

El aún cantante de Ráfaga declaró que pronto emprenderá un camino propio. pese a la tristeza por despedirse de la agrupación, Rodrigo Tapari se siente emocionado con la decisión que ha tomado de lanzarse como solista.

"Con una mezcla de sentimientos en mi corazón me despido con mucha nostalgia de este grupo que me vio nacer y me acompañó todos estos años en esta familia de la cumbia, pero a la vez con la felicidad de elegir mi propio camino", precisó Rodrigo Tapari.



Ante este comunicado, la agrupación Ráfaga también se pronunció en redes sociales. La agrupación de cumbia argentina envió un mensaje aclarando la situación en la que se va Rodrigo Tapari, pues muchos seguidores especulan que el cantante no avisó con tiempo su partida.

"Ante tantas consultas, informamos que esta decisión no se tomó apresuradamente ya que Rodrigo hace tiempo tenía en mente hacer su carrera de solista. La relación está mejor que nunca. Quedan 2 meses de shows, todo 2017 y por respeto se avisa con anticipación", se lee en el mensaje.

El siguiente mensaje de Ráfaga es más curioso. "Se busca cantante ¿Nos ayudan?", se lee en la página oficial de Ráfaga. Ante esta publicación, muchos de los fanáticos vocean a Ariel Pucheta, exvocalista de la agrupación. Sin embargo, esta opción no es muy viable pues el argentino ya tiene su propia orquesta.

