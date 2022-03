SE PRONUNCIÓ. El jueves pasado, Residente lanzó una ‘tiradera’ contra J Balvin que inició la polémica en Internet. A una semana de la controversial sesión musical, el icónico salsero Rubén Blades publicó un rap enviando un mensaje sobre este conflicto.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario”, dice ‘El poeta de la salsa’ al inicio de este rap, al cual tituló “No le pongas atención a esas cosas”.

Blades no dudó en expresar abiertamente su respaldo a Residente porque “lo quiere mucho”. Además, recomendó al puertorriqueño a que tome con paños fríos los comentarios de J Balvin.

“Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, medido Rubencito, águilas no cazan moscas. No es amor y cariño, es amor y control, deja que el niño chille, a veces es mejor”., dice una parte del rap. “El oro jamás compra a quién su alma no vende”, agrega.

“Al ánimo caldeado, recomiendo darle fin. Cálmense escuchando el álbum Salswing”, tras lo cual aprovechó en anunciar el evento Salswing!, que tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico el 14 de Mayo.

La polémica sesión de Residente vs. J Balvin

Cabe recordar que René Pérez Joglar, más conocido como Residente, estrenó una sesión con Bizarrap en la que arremete nuevamente contra el intérprete colombiano J Balvin.

“Para dos minutos de canción tienen veinte escritores, hasta los manejadores son compositores. Quinientos dólares por un boleto, señores, por brincar como un pend... vestido de colores”, es una estrofa del tema.