¡CONFIRMADO! Slipknot regresa al Perú para el festival 'Vivo X El Rock' | FOTOS

Slipknot confirmó su llegada por segunda vez al Perú. La banda de heavy y nü metal estará presente en el festival 'Vivo X El Rock' el próximo 23 de noviembre del 2019 en el Estadio de San Marcos.

Según reporta el portal 'Conciertos Perú', la venta de entradas se realizará a través de Teleticket. Slipknot lanzará su sexto álbum "We Are Not Your Kind" en el mes de agosto y llegará a Perú para promocionarlo.

Por el momento, se sabe que la banda indie rock The Strokes también confirmó su presencia en el festival 'Vivo X El Rock'. En el lugar habrán 4 escenarios repartidos por todo el estadio San Marcos.

Recordemos que Paul Gray, miembro fundador de Slipknot, murió en 2010 por sobredosis de cocaína en un hotel en Iowa.