La cumbia peruana ha influenciado de gran manera los ritmos tropicales en varios países de América Latina, como Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile y Ecuador. En este último país, por ejemplo, es un hit el conocido tema de Lorenzo Palacios, ‘Chacalón’, ‘Soy muchacho provinciano’, todo un himno para los migrantes del campo a la ciudad.

En el vecino país, ‘El provinciano’, como también se conoce, fue grabado por el cantante de tecnocumbia Gerardo Morán. Sus fans le piden siempre el tema en Guayaquil, Quito, Ambato, Cuenca, Loja, Huaquillas o Esmeraldas, pese a que tiene 10 años de lanzado.

Es común escuchar que los taxistas y choferes de buses interprovinciales lo pongan siempre en su recorrido. Los locales de música lo programan pues es un éxito inmediato, aunque pocos saben que la canción se compuso en el Perú y tiene más de 40 años.

Menos que hace casi treinta años falleció ‘Chacalón’ , quien elevó la composición a un auténtico himno de los provincianos en Lima.

GERARDO MORÁN

Morán, quien tiene 37 años en la música , dice que el tema es con el que más se identifica. “Salí de mi provincia hace 30 años para vivir en la capital y, como narra la canción, la vida para un provinciano en la gran ciudad es difícil”, dijo en el portal El Diario de Ecuador.

Conocido como ‘el más querido’, nació en la provincia de Bolívar en 1968 e inició su carrera profesional en 1985, a los 17 años c uando sacó su primer disco con temas como ‘17 años’ y ‘Hay que saber amar con gran aceptación’.

En el año 2000 lanza su segunda producción discográfica con la que logra posicionarse en el mercado con su tema símbolo, ‘En vida’.

Debido a su popularidad, en 2016 Ecuavisa, uno de los canales más poderosos de Ecuador, lanzó la miniserie ‘El más querido, que trataba sobre la vida de Morán, sus amores e inicio en la música.

Hace dos años, ‘El provinciano’ fue grabado otra vez, pero ahora en ritmo vallenato pop, por el cantante colombiano Jhonatán Luna, que usó acordeón y tambores colombianos, muy alejado de las clásicas guitarras eléctricas y órgano del grupo de Lorenzo Palacios, ‘La nueva crema’.

¿QUIÉN LA COMPUSO’

Fue el compositor y bajista Juan Rebaza Cárdenas quien compuso el tema en 1978 y se lo entregó a Lorenzo Palacios, quien hacía poco había formado su banda ‘La nueva crema’, tras separarse del Grupo Celeste.

Fue compuesta para ser utilizada en la banda sonora de una película sobre migración interna en el Perú, producción que nunca se realizó.

Entonces se lo propuso a ‘Chacalón’, a quien inicialmente no le gustó y se negó a grabarla.

El propio Rebaza cuenta que un día el cantante y sus músicos tocaron la puerta de su casa a la una de la madrugada. Querían que les dé canciones inéditas para grabar. Rebaza recordó que había compuesto “Soy provinciano” entre la serie de canciones que le pidieron para una película sobre migración andina que nunca se realizó. Chacalón no se convencía. “Ese tema no es para mi estilo”, dijo. Pero a los músicos de La Nueva Crema les encantó.

“El éxito de esa canción se la debemos al guitarrista Alberto Bedriñana. Él convenció a Chacalón, ‘Chino, está bonita’. Y se fueron”. Al medio año en los puestos de venta ambulante de discos de la plaza Dos de Mayo Rebaza escuchó su canción. Lo había grabado Chacalón en el lado B de un disco 45 RPM, como tema “relleno”.

Según dijo, el tema no lo hizo millonario. “Ya quisiera. “No tengo oro, no tengo riqueza, pero qué bien que duermo”. Ingresé a Apdayc en 1990, pero jamás me trató bien la institución. Fui presidente del comité de vigilancia, pero hubo denuncias desfachatadas de unos sinvergüenzas que hasta ahora están. Y sufro hasta ahora la venganza. Tengo un voucher por 48 soles que me pagaron por la ejecución de mi obra por todo un año”.

A lo largo de los años se han grabado más de 600 versiones de ‘Soy provinciano’.

