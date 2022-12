El 2022 trajo una serie de éxitos musicales que arrasaron en la plataforma Spotify. Es un año que dejó producciones que marcaron un éxito continuo y, a poco de su final, ya se revelan los ránkings con los artistas más escuchados.

Sin duda, uno de los álbumes que provocó tendencia en el año fue “Un verano sin ti” de Bad Bunny, el cual fue uno de los más reproducidos en Spotify. Lo mismo ocurrió con el disco “Midnights” de Taylor Swift, el cual continúa rompiendo récords hasta la fecha.

¿Cuáles son las 10 canciones más escuchadas en Spotify este 2022?

“As it was”, de Harry Styles, se convirtió en un himno rápidamente desde su lanzamiento el pasado abril. En la actualidad, ya registra más de 1.500 millones de reproducciones en todo el mundo.

A falta de pocos días para el final del año, te compartimos el top 10 con las canciones más reproducidas del 2022 en Spotify

As It Was – Harry Styles

Heat Waves – Glass Animals STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI Me Porto Bonito – Bad Bunny Tití Me Preguntó – Bad Bunny Cold Heart – PNAU Remix – Elton John Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap, Quevedo Enemy (with JID) – from the series Arcane League of Legends – Imagine Dragons Ojitos Lindos – Bad Bunny Running Up That Hill (A Deal With God) – Kate Bush

¿Cuáles son los 10 artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify 2022?

Además, la compañía de audio en streaming dio a conocer que Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado del mundo por tercer año consecutivo, ello gracias a sus 18.300 millones de reproducciones en los últimos meses. Revisa el listado completo a continuación.

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS Ed Sheeran Harry Styles Justin Bieber Kanye West Eminem

¿Cuáles son los 10 álbumes más escuchados a nivel mundial en Spotify este 2022?

Lanzado en mayo y con sus 23 canciones, siete de ellas colaboraciones, el álbum “Un verano sin ti” de Bad Bunny no solo se ha posicionado como el más escuchado del 2022, sino de toda la historia de Spotify.

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny Harry’s House – Harry Styles SOUR – Olivia Rodrigo = – Ed Sheeran Planet Her (Deluxe) – Doja Cat Future Nostalgia – Dua Lipa Midnights – Taylor Swift YHLQMDLG – Bad Bunny Justice – Justin Bieber Dawn FM – The Weeknd

