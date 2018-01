Spotify: Estas fueron las canciones más escuchadas en el 2017 [FOTOS]

¿Fanático de la música en streaming? Esta nota te va a interesar. Spotify dio a conocer la lista oficial de las canciones más escuchadas este 2017. ¿Estará tu favorita en la lista? Aquí te lo contamos.

A través de sus redes sociales oficiales, Spotify reveló el top 5 de las más reproducidas del año. En la lista figuran artistas como Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber, Coldplay y The Chainsmokers.

LAS 5 CANCIONES MÁS ESCUCHADAS DE SPOTIFY

5.- La colaboración de Dj Khaled con Justin Bieber y otros raperos se ubicó en la quinta posición de las más populares de Spotify de este año gracias a sus más de 632 millones de reproducciones.

4.- 'Something Just Like It' de The Chainsmokers y Coldplay ocupa la cuarta casilla de la lista de Spotify este 2017 con más de 683 millones de reproducciones.

3.- La versión original de ' Despacito', interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, se ubicó en el tercer puesto de las más populares de Spotify este 2017 con más de 736 millones de reproducciones.

2.- La versión remix de ' Despacito', de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber fue la segunda canción más escuchadas de este 2017 con más de 941 millones de reproducciones.

1.- 'Shape of You', la canción más popular del disco 'Divide' de Ed Sheeran, es la más escuchada de Spotify este año y acumula más de 1.400 millones de reproducciones.

Aquí más detalles de lo más popular de Spotify este 2017