Sigue EN VIVO todas las batallas de Supremacía MC

Supremacía Mc, el primer campeonato de 'freestyle' internacional hecho en Perú, realiza su quinta edición anual hoy domingo 25 de agosto en Lima. En el evento participarán representantes de Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, México, España, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras.

Chuty, Teorema, Aczino, Zasko , entre otros 'freestylers', llegarán a Perú para enfrentarse por primera vez en la Explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar. En tanto, representando al país, estarán Nekroos, Jaze, Jota, Jair (último campeón de Homosapiens Agallas) y Stick (último campeón de Supremacía Mc Perú 2019).

Este año Supremacía MC cambia el formato. La organización presentará dos formatos para su quinta edición: batallas 2 vs. 2 y el clásico enfrentamiento 1 vs. 1. El total de 32 competidores se medirán en los duelos en pareja. Posteriormente se enfrentarán en confrontaciones 1 vs. 1, y así se conocerá al campeón internacional.

Lista de participantes:

Nekroos (Perú)

Jaze (Perú)

Jota (Perú)

Jair (Perú)

Stick (Perú)

Chuty (España)

Zasko (España)

Mnak (España)

Gazir (España)

El Menor (Chile)

Teorema (Chile)

Rodamiento (Chile)

B One (México)

Aczino (México)

Dominic (México)

Skiper (México)

Zaina (Argentina)

Mecha (Argentina)

Cacha (Argentina)

Aldahir (Panamá)

Ritmodelia (Guatemala)

Drise (El Salvador)

G (Costa Rica)

Yan Velmar (Nicaragua)

ZR (Ecuador)

RBN (Colombia)

Raper RSD (República Dominicana)

Febo (Paraguay)

Donckan (Bolivia)

Spektro (Uruguay)

Berzerker (Honduras)

