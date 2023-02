Un escándalo es el que se ha desatado luego que se diera a conocer que Tommy Mottola y Thalía habrían puesta fin a su matrimonio de 22 años por culpa de Leslie Shaw ya que -según rumores que vienen circulando en México- el multimillonario le habría sido infiel a su esposa con la peruana.

Ha sido el periodista Ernesto Buitrón quien reveló en ‘Magaly TV: La Firme’ esta información que viene acaparando titulares en el país azteca. La cantante ha negado el supuesto affaire y le ha restado importancia a las habladurías. “Ay, no me interesa, hablen lo que quieran”, señaló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Tommy Mottola y Thalía en el día de su boda, en el año 2000. (Foto: Archivo)

Leslie Shaw siempre admiró a Thalía y este sentimiento creció mucho más cuando la intérprete de “Amor a la mexicana” aceptó participar en la canción “Estoy soltera” de la peruana. La esposa de Tommy Mottola tuvo hermosas palabras hacia la cantante nacional y aquí recordaremos lo que dijo.

¿Qué dijo Thalía sobre Leslie Shaw tras grabar “Estoy soltera”?

Una vez estrenó “Estoy soltera” la canción de Leslie Shaw en la que colaboran la colombianaFarina y Thalía, la mexicana aseguró a la prensa nacional sentirse feliz de haber trabajado con dos grandes artistas, representantes del talento de Perú y Colombia. “Son dos mujeres tan duras, tan comprometidas con la música y la industria”, resaltó en conversación con El Comercio.

Cuando se le preguntó sobre el futuro musical de Leslie Shaw, indicó: “Para ella y para muchas otras jóvenes que se están abriendo camino en la industria, hay tierra fértil para sembrar, hay muy buen mercado, y lo que esta generación tiene a su favor son las redes sociales. Ahora haces un buen video, un buen contenido y ya está, se vuelve global”.

Asimismo, junto a un video difundido en sus redes sociales, aseguró que sabía que “Estoy soltera” sería un éxito. “Mi Leslie bella, mi niña preciosa, estoy tan emocionada de que ‘Estoy soltera’ viera la luz, cuánto tiempo habíamos esperado por esto. Leslie, muchas gracias por invitarme a ser parte de este proyecto. Desde que escuché la canción dije que sería un hit. Estoy soltera viene con todo”, sostuvo la cantante.

¿Cómo fue que Thalía aceptó colaborar en “Estoy soltera”

Leslie Shaw contó que la colaboración se consiguió gracias a que la disquera Sony Music le propuso que “Estoy soltera” estuviera acompañada de la voz de Thalía y del talento para el rap de Farina. La artista nacional no lo pensó dos veces y aceptó. “En la disquera me enseñaron la pista, la letra y me encantó. Ellos me propusieron mandarle la canción a Thalía, ella rapidísimo respondió. Me empezó a seguir en Instagram, empezamos a conversar y súper cool”, recordó en declaraciones para ‘América Espectáculos’ tras el lanzamiento.

En declaraciones al diario El Comercio, la peruana contó que la estrella mexicana de la música no puso ninguna condición para participar en esta colaboración. “No, para nada, ella empezó a seguirme en redes, empezamos a tener una comunicación y todo el tiempo ha sido muy accesible, muy amable. Ha estado pendiente de la salida de la canción, está muy emocionada, al igual que Farina”, señaló.

Thalía aceptó colaborar en “Estoy soltera”, canción de Leslie Shaw que estrenó en 2020. (Foto: Captura)

La propia Thalía contó -a través de un video que publicó en YouTube- cómo fue que se unió al proyecto. “Ella (Leslie Shaw) decidió enviarme la canción y cuando la escuché dije ‘aguanta, esta canción es como un himno, hace falta este tipo de canción’. Yo dije la grabo mañana mismo. La sorpresa fue que se unió mi amada Farina, ahí fue cuando decidimos ponerle fecha al video, y fue grabado en Nueva York en octubre del año pasado, desde octubre del año pasado tenemos la sorpresa guardada para ustedes”, acotó.

Además, la intérprete de “No me acuerdo” se refirió a la anécdota que vivió al grabar la escena donde aparece con un vestido rojo sentada sobre un sillón. “Les voy a contar cómo fue subirme a esa silla. Primero para hacer esa montaña de sillas, no sé cuánta gente se dedicó a formar esa montaña de sillas. Yo tenía que escalar y me tuvieron que ayudar porque estaba con unos zapatos de este tamaño (mostrando sus manos) y un corsé que no me dejaba respirar. De verdad que no sé cómo me paré de esa silla”, recordó.

Thalía también manifestó la alegría que le provoca ver el video. “Amo este video, me pone tan de buenas, me fascina”. Finalmente, la mexicana expresó la satisfacción que le dejó grabar el videoclip junto a Leslie Shaw y Farina. “Si quiero decir que esta invitación que me hizo Leslie fue fantástica. Y por otro lado, el encontrar a una amiguita tan linda como Farina, ha sido fascinante. Poderle traerle el nuevo himno femenino para todos ustedes, hecho de estas tres mujeres con tanto amor para ustedes”, terminó.

