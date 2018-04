The Drums: Concierto de banda estadounidense en Lima cerca de convertirse en 'sold out' [FOTOS y VIDEO] 

Una de las bandas indie pop más queridas en nuestro país regresa. The Drums volverá a nuestro país en el marco de su próxima gira latinoamericana, que también incluirá a Argentina y México y que tendrá como punto de partida a Perú.



The Drums es una de las bandas indie pop que más seguidores ha cosechado en nuestro país durante los últimos años por lo que la expectativa de su regreso es muy grande.



Estando a poco más de un mes del concierto de The Drums, el show cuenta con las últimas 300 entradas a la venta de su capacidad total, informó la productora del evento Veltrac Music.



Se prevé que la fecha en Lima, la cual da inicio a la gira latinoamericana, será el primer 'sold out' de la región para la banda que llega a estrenar su último disco 'Abysmal Thoughts'.



Una presentación única donde también repasarán lo mejor de discografía y sus populares éxitos como 'Let's go surfing', 'Best Friend', 'Money', entre otros. La cita será en el CCB de Barranco este 10 de mayo. Las entradas están a la venta en Joinnus.com.



REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE