The Flatliners: Banda canadiense llega por primera vez a Lima [VIDEO]

Por primera vez en Lima desde Toronto, Canadá; una de los representantes de la evolucion del Punk en Lima "The Flatliners".

Desde su formación en 2002, han sido una influencia creciente en la escena de punk/ska en el Área Metropolitana de Toronto.



Pertenecientes al sello discográfico Fat Wreck Chords casa de Lagwagon, Nofx entre otras grandes bandas, The Flatliners ha sabido mantenerse y abrirse paso estos últimos años entre grandes festivales de Canada y Europa.



El show contara con las bandas locales 40 Gramos, Ching Dinasty, Adictos al bidet, Los carpinteros y Blackspeed.



Lugar: Oficina Bar (ex Etnias Bar)

Promocional: S/50 (Hasta el 20 de Mayo)

Pre venta: S/60



Punto de venta:

El Anexxo (barranco)

Tienda Wicked (Pasaje Sucre/Miraflores)

Tienda El Grito (Galerias Brasil)

Infex (Jiron de la Union/Centro de Lima)

Jamon Records.



Venta Online: Joinnus.com bit.ly/Theflatliner s





The Flatliners The Flatliners