The Who lanzó, después de 13 años, un nuevo álbum: “Who”. El disco cuenta con las tres canciones previamente lanzadas “Ball & chain”, “All this music must fade” y “I don’t wanna get wise” junto con otras ocho canciones (11 en el CD de lujo y nueve en el vinilo de lujo).

Los bonus tracks de las versiones de lujo del álbum incluyen dos temas considerados perdidos de 1966: “Got nothing to prove” y “Sand”. También cuenta con “This gun will misfire” y “Danny & his ponies”, dos pistas grabadas y cantadas por Townshend durante las sesiones del álbum.

El disco, coproducido por Townshend & D. Sardy, fue grabado en Londres y Los Ángeles.

El cantante Roger Daltrey y el guitarrista y compositor Townshend se unen en el álbum gracias al baterista de The Who, Zak Starkey; el bajista Pino Palladino y junto a colaboraciones de Simon Townshend, Benmont Tench, los bateristas Carla Azar y Joey Waronker, el bajista Gus Seyffert y Gordon Giltrap.

La portada del álbum fue creada por el famoso artista pop Sir Peter Blake, quien conoció a la banda por primera vez en 1964 en una grabación del legendario programa de televisión Ready Steady Go.

Las canciones de The Who abarcan una variedad de temas, entre ellos el incendio de la Torre Grenfell, el robo musical, la espiritualidad, la reencarnación, el poder de la memoria y un viejo rockstar que ya perdió la cabeza.

“Creo que hemos hecho nuestro mejor álbum desde Quadrophenia en 1973. Pete no ha perdido talento, sigue siendo un compositor fabuloso y vanguardista”, dijo Roger Daltrey.

Aquí la lista de canciones del nuevo álbum.

All This Music Must Fade

Ball And Chain

I Don’t Wanna Get Wise

Detour

Beads On One String

Hero Ground Zero

Street Song

I’ll Be Back

Break The News

Rockin’ In Rage

She Rocked My World