Es la canción más escuchada por estas horas. Karol G y Shakira lanzaron su nuevo tema en dueto y la temática de esta se ha convertido en tendencia en las redes sociales y medios de espectáculos. Y es que el eje central de la canción gira en torno a las críticas hacia sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué, respectivamente. No obstante, también hubo espacio para las nuevas parejas de sus exs.

Este viernes 24 de febrero, las colombianas estrenarán su nueva producción, titulada “TQG”, y en menos de 24 horas de su debut ya superó las 2 millones de reproducciones en su canal de YouTube . Y es que la expectativa era basta, no solo por parte de sus seguidores.

Mucho se había hablado en la previa sobre si el tema estaría dirigido a los examados de las intérpretes. Algo que terminó ocurriendo, e incluso hay oraciones en las que los dardos llegan a las actuales parejas del reggaetonero portorriqueño y el exfutbolista del Barcelona.

LOS DARDOS DE SHAKIRA A CLARA CHÍA MARTÍ EN SU CANCIÓN CON KAROL G: “TQG”

El mensaje principal de esta canción es evidente: sus ex se han ido con otras, pero aún están pendientes de ellas “dándoles like a sus fotos” y “buscándoles melao” (expresión que hace referencia a buscar una aventura).

¿Querrá decir esto que, a pesar de toda la polémica, Piqué ha intentado volver a acercarse a Shakira? ¿O Anuel a Karol G? Lo que está claro es que ellas saben que “errores no repiten”.

En ese sentido, Shakira lanza un mensaje a Piqué con recado a Clara Chía: “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito” . Y esto no es todo. En una de las estrofas, la barranquillera admite que “verle con la nueva le dolió”, pero que está “puesta pa’ lo suyo”.

Y continúa con otro dardo hacia el exfutbolista: “Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá uste’ ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia, yo me río ”.

Pero las indirectas no terminan aquí, ya que “Shak” también refiere a otra de sus canciones de desamor en esta frase: “Tú buscando por fuera la comida y yo pensando que era la monotonía”.

LAS REACCIONES EN REDES SOCIALES A LA CANCIÓN DE SHAKIRA Y KAROL G, “TQG”

Las repercusiones a la canción de las celebs no se ha hecho esperar. Mientras hay gente que saluda al nuevo hit, otros cuestionan que Shakira siga refiriéndose a Piqué en sus últimas 4 canciones (tomando en cuenta “Te felicito”, “Monotonía” y “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″).

Las reacciones negativas a la canción de las colombianas (Foto: Twitter)

¿Y tú qué opinas? ¿Estas en contra o a favor de esta nueva canción de Shakira, ahora junto a Karol G?