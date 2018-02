Vance Joy, uno de los representantes del indie folk, se presentará por primera vez en Lima [FOTOS y VIDEO]

Es sin duda uno de los artistas más importantes del denominado indie folk en la actualidad a nivel mundial. El destacado músico australiano Vance Joy se presentará por primera vez en nuestra capital para ofrecer lo mejor de su repertorio y de su más reciente disco 'Nation of Two' en un concierto que promete ser inolvidable.



Vance Joy se ha convertido en una de las voces más reconocibles de Australia al obtener más de un billón de reproducciones en Spotify de su disco debut 'Dream your life away'.



El segundo álbum de Vance Joy 'Nation of Two' será lanzado mundialmente el próximo 23 de febrero y ha tenido como singles de adelanto los temas 'Lay it on me', 'Like Gold' y 'We're Going Home'.



Vance Joy logró fama internacional gracias a su sencillo 'Riptide', que logró ser un éxito en varios países como Australia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, entre otros, al encabezar los rankings mundiales en el 2013 y 2014.



En Estados Unidos 'Riptide' entró en el puesto 30 del Hot 100 de Billboard y fue certificado tres veces platino por la Recording Industry Association of America (RIAA). Otro de los éxitos del artista fue la canción 'Fire and the Flood', que lo mantuvo en los primeros lugares del ranking musical en varios países.



Vance Joy realizará un atractivo show el próximo miércoles 3 de octubre en el Centro de Convenciones Barranco. Las entradas estarán disponibles en pre venta a partir de este jueves 22 a través de Joinnus.

