Viña del Mar: Comediante Sergio Freire bromeó con clasificación de Perú al mundial Rusia 2018

Viña del Mar 2018 terminó con varios artistas ganadores tras presentarse ante el Monstruo de la Quinta Vergara. Y uno de los que más llamó la atención en la última noche fue el comediante Sergio Freire.

Durante casi una hora, el comediante chileno no dudó en hacer reír al difícil público de Viña del Mar. Con su estilo irreverente y rápido, Sergio Freire conquistó a todos los presentes y logró llevarse dos Gaviotas.

Pero lo que llamó la atención durante el discurso de Sergio Freire en Viña del Mar fue una referencia al pase de la selección peruana de fútbol a Rusia 2018. Todo empezó cuando el comediante comentó una anécdota de colegio cuando pedía interpretar a Arturo Prat, militar chileno que participó en el combate de Iquique. Sin embargo, su profesora siempre le pedía que interpretara a un peruano.

Tras contar esta historia, Sergio Freire continuó y soltó una frase que no fue del agrado del Monstruo de la Quinta Vergara:

"Ya, sí, está bien no importa. Por lo menos así iré al mundial", exclamó Sergio Freire. Al decir esta frase, el público de Viña del Mar empezó a pifiarlo fuertemente, pues recordemos que Chile no clasificó a Rusia 2018.

"Oye es el fútbol nomás. Cálmense. Es fútbol nomás. En el fútbol se gana, se pierde. No es para tanto. Los amigos peruanos van, hay que apoyarlos. ¿Por qué no? No te vayas a transformar en peruano porque voy a ir. No es así. Apóyenlos. Así es el fútbol", exclamó Sergio Freire en Viña del Mar.

Sergio Freire en Viña del Mar 2018 (Video: Festival de Viña Chile)

