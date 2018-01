¡Saltando en un pie! La cuenta oficial de Facebook de "Vivo X El Rock 10" acaba de manifestar que Deftones es la primera banda confirmada para el esperado festival de este 2018.



Como se recuerda, "Vivo X El Rock 10" tendrá dos fechas en la edición 2018: sábado 19 de mayo y el 26 del mismo mes. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de los organizadores del tremendo evento que ya tiene a Deftones en sus filas.



"El evento musical más importante del país, anuncia que debido a la coyuntura deportiva por la que atraviesa el país y en apoyo total a la Selección Peruana de Fútbol, dejará el Estadio Nacional para mudarse a un local más amplio en donde el público podrá mejorar su experiencia y disfrutar aún más del cartel de artistas, el cual sumará más bandas de las 50 previamente ofrecidas, repartidas ahora en 3 escenarios", se puede leer en el comunicado que lanzó el Facebook oficial del "Vivo X El Rock 10".



Por su parte, Inmortal Producciones, organizadores del evento, indicaron los siguiente: "realizadora del festival, informó que en mayo de 2017 envió una carta al Instituto Peruano del Deporte (IPD), mucho antes de que el país se envolviera en la actual fiesta futbolística que vive, solicitando el alquiler del Estadio Nacional para la realización de la décima edición del FESTIVAL VIVO X EL ROCK para los sábados 19 y 26 de mayo. Sin embargo, recién la semana pasada la institución deportiva confirmó que no firmaría el contrato debido a los partidos que debe atender la Selección Peruana de Fútbol en ese escenario".



Sobre Deftones en Perú



La página de Facebook comunicó la esperada noticia para todos los fanáticos de Deftones en Perú. "Dueña de una intensa discografía, donde destacan los álbumes “Adrenaline” (1995), “Around the Fur” (1997), “White Pony” (2000) y “Diamond Eyes” (2010), la agrupación ya oficializó en sus redes sociales su primer concierto en el Perú", escribió el comunicado de "Vivo X El Rock 10" en su cuenta oficial de Facebook.



La historia



Deftones es una banda que nació en Estados Unidos y fue integrada por Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham, Sergio Vega y Frank Delgado en 1988. La banda llegará al Perú y miles lo celebran.



Deftones a paseado su música melancólica, riffs agresivos y gritos desgarradores en miles de festivales que se han celebrado al rededor de todo el mundo.



Los discos:



La discografía de Deftones se inicia en 1995 con su disco debut, Adrenaline.



1995 Adrenaline

1997 Around the Fur

2000 White Pony

2003 Deftones

2006 Saturday Night Wrist.

2010 Diamond Eyes

2012 Koi No Yokan

2016 Gore