The Strokes encabezará el 'line up' de “Vivo x el Rock 2019” | FOTOS

La espera terminó y tras varios años de negociación, los fanáticos de The Strokes, la banda neoyorquina liderada por Julian Casablancas, podrán escucharlos y verlos en vivo primera vez en Perú, pues encabezarán la edición 2019 del “Vivo x el Rock”.

Thes Strokes, agrupación fundada en 1998 y integrada además por Nick Valensi (guitarra), Albert Hammond Jr. (guitarra), Fabrizio Moretti (batería) y Nikolai Fraiture (bajo), ofrecerá un único concierto el sábado 23 de noviembre del 2019 en el estadio de San Marcos.

Esta fecha fue elegida por la organización de “Vivo x el Rock” para adaptarse a lo que The Strokes requería, de acuerdo a su agenda, ya que solo vendrán a Sudamérica solo para esta presentación en Perú, y para captar más público del extranjero, en busca de la internacionalización del evento.

Con 5 álbumes de estudio lanzados hasta el momento, incluido su potente debut “Is This It” (2001), que presenta éxitos como “Someday”, “Last Nite” y “Hard to Explain”, The Strokes traerá también las canciones de “Future Present Past” (2016), su último EP.

Las entradas saldrán a la venta a la venta desde el jueves 20 de junio en Teleticket y tendrán un valor de S/. 169. Se espera que para agosto esté anunciado todo el cartel de bandas que formará parte de la edición 2019 de “Vivo x el Rock”.