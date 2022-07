¡DESLUMBRANTE! Yahaira Plasencia se lució durante su presentación en los Premios Juventud 2022. La peruana sumó fuerzas con Michael Stuart, Luis Figueroa, Luis Vásquez Manny Cruz para rendir tributo a “El Gran Combo de Puerto Rico”,

Los cantantes subieron al escenario para interpretar los renombrados temas “Que le pongan salsa” y “La fiesta de Pilito”.

La gala 19 de los Premios Juventud 2022 se realiza en la ciudad de San Juan en el país de Puerto Rico.

Yahaira Plasencia brilla en los Premios Juventud 2022 (Foto: premiosjuventud IG)

Premios Juventud 2022: Yahaira Plasencia se preparó para cantar EN VIVO

A pesar de no estar nominada en ninguna categoría, la salsera se preparó para cantar en vivo junto a los otros artistas y en redes sociales más de un usuario destacó su presentación.

Previo a su show, la misma Yahaira Plasencia adelantó en declaraciones a la prensa que cantaría en vivo.

“Está vez sí vamos a cantar en vivo, no con orquesta, sino con música de fondo que ya se grabó todo. Y bueno, me preparé muchos para cantar en vivo, porque sí, cantar y bailar es complicado, más los nervios. No es nada fácil, a parte que es mi primera vez cantando en vivo en unos premios tan importantes”, señaló.

