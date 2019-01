YouTube: DJ peruano Aviux realizó el remix oficial de 'Emoji' de Galantis | VIDEO

En YouTube se estrenó el remix oficial del tema 'Emoji' del dúo sueco Galantis, producido nada más y nada menos que por el DJ peruano Aviux. Aquí te damos los detalles.

El video oficial fue compartido en todas las sociales de Galantis, demostrando así que la música electrónica peruana se encuentra en un buen nivel y es reconocida por los mejores exponentes del género, en el mundo.

"La historia con Galantis es muy especial y me hace pensar que las casualidades no existen, todo empezó cuando yo tenía 16 años y conocí a un amigo de Suecia que considero un hermano. Él fue quien siempre les hablaba de mí, y por cosas del destino, pude compartir escenario con ellos en el Road To Ultra Perú", cuenta Aviux a Trome.

"Definitivamente, estamos fortaleciendo la escena y demostrando que los peruanos tenemos las mismas oportunidades que cualquier ciudadano del extranjero", puntualizó.

Aviux ha participado en eventos y festivales como 'Motorola Pres. Dimitri Vegas & Like Mike', 'Holi Festival of Colours Lima', 'Road to Ultra Perú', 'Dreamfields Mexico', 'WaterCastle', 'Omnia Music Festival', 'Magic of Colours' y 'Jump in Color'.



Escucha el tema aquí: