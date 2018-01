No hay dudas que el reguetonero Bad Bunny es uno de los ídolos del momento. Sus canciones, controvertidas por los cuatro costados, son coreadas por miles en toda América Latina. Una de las más aceptadas entre su público es 'Chambea', cuyo videoclip ya ostenta más de 98 millones de reproducciones en YouTube.



Pero el tema de este artículo no es ese. No, para nada. El tema que hoy nos congrega es la destrucción de dicha canción en manos de Google Translate en un clip de YouTube. ¡Ay, tápate los oídos, Bad Bunny!



Un clip nos deja en claro que el traductor de Google, usando la opción 'Escuchar', es fiero y no tiene misericordia con ninguno. Los hinchas de Bad Bunny no estarán contentos con la 'interpretación' de la aplicación.



Con tan solo unos días en YouTube, el cover hecho por Google Translate tiene ya decenas de visitas en solo unos días. Todo promete, para fastidio de los fans de Bad Bunny, que el material seguirá esa curva ascendente de popularidad en la plataforma.



Acá te dejamos el video original y el cover. De nada.