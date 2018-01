Bad Bunny y su trap moderno continúan cautivando a su púbico, además, ha llamado la atención de cantantes internacionales como Nicki Minaj, con quien ha lanzado un nuevo remix del ya conocido ‘Krippy Kush’. El video musical se encuentra en YouTube hace una semana.

No solo Nicki Minaj participa en este remix del ‘Krippy Kush’. El rapero Travis Scott aparece casi al final de la canción. Colabora con un pequeño rap y luego le da el pase a Bad Bunny. Este nuevo video musical lanzado en YouTube mantiene la idea del videoclip original, el fumar el ‘krippy kush’.

Sin embargo, una vez más, los cantantes no se reunieron para poder grabar ni filmar el video de la canción ‘krippy kush’.A Nicki Minaj solo la vemos compartir una escena con Farruko. Durante los segundos que rapea Travis Scott, aparece en una habitación con algunas modelos, pero no junto a los otros cantantes.

Nicki Minaj y Travis Scott se unen la lista de cantantes que han sido cautivados por cantantes latinos y han grabado alguna canción. Tenemos la versión de ‘Despacito’ de Justin Bieber, el 'Hey Ma' de Camila Cabello y J Balvin y el más reciente 'Échame la culpa' de Demi Lovato y Luis Fonsi.

(Nicki Minaj es la única que no fuma en el videoclip. Esto solo incrementa los rumores de embarazo, el cual dicen que hará oficial muy pronto)

Justin Bieber tampoco se reunió con Luis Fonsi o Daddy Yankee para grabar su parte de Despacito. Es más, ni siquiera se aprendió la letra. Demi Lovato y Camila Cabello sí grabaron junto a Luis Fonsi y J Balvin, respectivamente.

Por otro lado, Ed Sheeran también publicó la versión sinfónica de 'Perfect' junto a Andrea Bocelli. El video musical que se encuentra en YouTube muestra el proceso de grabación de esta canción, en la cual Ed Sheeran canta en italiano.

