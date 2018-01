‘Mayores’ deBecky G no deja de sonar en las radios y discotecas; el video musical en youtube tiene más de 850 millones y, aunque no seas fanático del reaggaetón, tienes memorizado el coro de esta canción. No lo niegues.

Esta canción de Becky G no solo tiene un ritmo pegajoso y video musical con final inesperado, es también bien conocido por la peculiaridad de la letra, que algunos dicen que rompe tabúes: una joven deja en claro que tiene un gusto por los hombres mayores y además expresa su gusto sexual hacia ellos.

Sin embargo, durante su presentación en Operación Triunfo, Vicky G tuvo que cambiar la letra y después reclamó que si fuera Maluma o Enrique Iglesias eso no hubiera sucedido.

Fuera de eso, la canción y sobre todo el video musical de Vicky G han sido un éxito en internet y youtube. Distintos youtubers han creado versiones y parodias de ‘Mayores’. Franda y Laura Spoya crearon, por ejemplo, ‘Tragones’. Por otro lado están Bukano y Andrea Coombes, quienes publicaron ‘Marrones.

Tragones, Laura Spoya feat. Franda 2017

El conocido Werevertomorro también realizó una parodia de Mayores. Se burla y exagera del malestar que genera la menstruación en las mujeres. ¿No es su mejor video o sí?

También se encuentra la parodia realizada por JR INN y que ha sido vista por la misma Vicky G. Ella tomó con humor que se realicen varios videos musicales en youtube inspirados en su canción Mayores.

