Sorprenden con música negra. William Luna , Homero y Ramón Avilés han unido sus voces grabando música afroperuana.



“Es la primera vez que cantamos un festejo, y está dedicado a nuestra selección de fútbol. Lleva el título de 'Once guerreros', composición del poeta y compositor piurano Jorge Jirón”, refirió William Luna , quien en su trayectoria artística cantó baladas y pop, pero por su origen cusqueño se inclinó por la trova andina.



“Soy fan de la selección de nuestra patria, y con alma, corazón y vida he grabado ese Festejo que ya está en Youtube como : Once guerreros, William Luna ”, agregó .



Por su parte, Ramón Avilés , primo de Arturo 'Zambo' Cavero, e hijo de don Oscar Avilés, revela que se inició con música criolla.



“Llevo en las venas el amor a los ritmos negros del Perú”, dijo Ramón Avilés, quien ha cumplido 50 años de vida artística, y es reconocido como 'El bolerista de América' llegando a cantar en Nueva York con la famosa y centenaria Sonora Matancera.



Por su parte, Homero manifestó: “Yo he cantado salsa romántica, nueva ola, baladas, y ahora con el festejo también estoy en lo mío, ahí está el pelo”, afirma Juan Manuel Fernández, quien canta con el nombre artístico de Homero y fue ganador en Viña del Mar, como el mejor intérprete.



“El video lo grabamos en el Estadio Nacional. 'Once guerreros' serviría de fondo musical para una película nacional”, puntualizó Homero.

