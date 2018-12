Juan Carlos Paz Lobatón , el ahora exanimador de Zaperoko ofrece disculpas después de protagonizar un bochornoso incidente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El exintegrante de la agrupación salsera fue expulsado de la orquesta tras haber lanzado frases homofóbicas contra Antonio Gálvez.

La Defensoría del Pueblo, así como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables condenaron este hecho y pidieron no continuar incentivando agresión con frases como las dichas por Juan Carlos Paz Lobatón.

Ante esta situación, el animador mejor conocido como 'Mr. Sabroso', fue entrevistado por Reporte Semanal para recoger su versión de la historia. Juan Carlos Paz Lobatón reconoce que cometió un error, pero no califica sus frases como 'humillantes' sino como una broma de mal gusto.

"Arrepentirme es controversial porque puedo arrepentirme es decir a veces que mis bromas son un poco pesadas, pero no lo hago con mala intención. No lo hago con maldad. Es una broma como cualquiera", decía el exanimador.

Al decir esto, el reportero lo corrigió y le dijo que no era una broma sino se trataba de una ofensa que ya está penada porque es catalogada como 'delito'. En respuesta, Juan Carlos Paz Lobatón dijo que las frases que soltó no eran para el joven.

Exanimador de Zaperoko llora y pide perdón

"Ahora es un delito, pero yo no he dicho esa frase para él. Yo lo he dicho para mis compañeros, pero sí mirando su cámara, porque él me estaba filmando. El señor Peña (director de la orquesta) ya tomó cartas en el asunto y me ha costado mi trabajo", declaró Juan Carlos Paz Lobatón.

"Yo realmente pido disculpas, a toda la comunidad gay, le pido mil disculpas, se que muchos se han sentido afectados, muchos se han sentido heridos y quiero decirles que me disculpen, que yo tengo corazón y nunca fue mi intención hacer daño, ni hacerlo sentir mal o faltar el respeto", dijo el exanimador de Zaperoko.

Según indicó el reportero de Reporte Semanal, Juan Carlos Paz Lobatón se comunicó con Antonio Gálvez para ofrecerle disculpas. Sin embargo, el joven no le hizo caso. El exanimador también le pidió perdón a su familia, pues ahora se ha quedado sin trabajo.

"Le pido disculpas a mi esposa, a mi hija, a mi señora madre,a toda mi familia le pido disculpas. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Perdí mi trabajo por una broma tonta quizá, y ya fue", sentenció entre lágrimas el exintegrante de Zaperoko.