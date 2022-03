La cantante chilena Myriam Hernández regresa a Lima después de algunos años para presentar su show ‘Sinergia’, y comentó que siempre será una cantante romántica. Afirma que aunque el reguetón y el trap son géneros de moda, los critica porque muchas de sus letras son denigrantes contra la mujer. Asimismo, detalla que va cumplir 29 años de matrimonio.

Regresas al Perú después de algunos años...

Me siento muy contenta de regresar al Perú, he ido en fechas importantes como el Día del amor, De la amistad y volver después de la pandemia es maravilloso y sobre todo el próximo 8 de mayo, que se celebra el Día de la madre, donde presentaré mi espectáculo ‘Sinergia tour’.

Llegas para presentar tu nuevo disco ‘Sinergia’...

Me tiene contenta la recepción que ha tenido mi último álbum, que es romántico, con ritmos muy alegres, y las baladas tradicionales pues siempre estoy cantándole al amor, es mi sello, soy romántica, creo en el amor, y me gusta transmitir eso en mi música.

¿Optarías por la fusión como lo vienen realizando muchos artistas con el género urbano?

Todo cambia en la vida y la música también, siempre hay gustos para todo tipo de gente, hoy en día hay una fuerte tendencia musical con el reguetón y el trap, y no podemos desconocer que son ritmos muy atractivos, todo el mundo lo baila, ya sea en una fiesta o en un evento, pero sí hay algunas canciones cuyas letras no las comparto porque denigran muchísimo a la mujer y nosotras estamos luchando por el respeto, por el amor propio, por nuestros derechos y no estoy de acuerdo. Sin embargo, la música romántica siempre va a estar presente, el amor es un sentimiento y presente en todos los seres humanos. Pero también debo reconocer que no es con todo el reguetón, pues hay otras letras que hablan del amor y logran un equilibrio, no quiero generalizar.

Hace poco estuviste como jurado en un reality de imitación, ¿qué tal la experiencia?

Estuve en ‘Yo soy’ por cuatro temporadas y ha sido una experiencia maravillosa poder ver tanto talento. Ahora estoy en una nueva casa, en ‘Mega Tv’, donde seré jurado en el programa ‘El retador’, que anteriormente se hizo en México, donde los imitadores también bailan, es mucho más completo.

Y este tiempo de pandemia, ¿cómo lo viviste?

Para todos ha sido una pausa eterna y extraña, pero también le pude ver el lado positivo pues fue maravilloso estar con mis hijos, mi marido, viviendo todo lo que es una familia al máximo, cocinando, creciendo, conversando mucho y pasando momentos en familia muy importantes... es decir, tomamos lo mejor de lo peor que fue la pandemia, pues enterarse de tantas muertes y enfermedad en todo el mundo ha sido terrible.

¿Qué te enseñó la pandemia?

Siempre he valorado la vida, el amor, la unión, pero ahora con esta pandemia lo que más valoro es la salud, es una bendición, y ahora tengo más respeto por el cuerpo.

Comentabas que eras una mujer muy romántica y que crees en el amor, ¿cuál es el secreto para tener un matrimonio que va a cumplir 30 años?

Vamos a cumplir 29 años de matrimonio y estamos en una etapa muy sólida. No creo que haya una fórmula para un matrimonio perfecto, nosotros hemos pasado momentos difíciles como todos los matrimonios, pero siempre hemos salido fortalecidos, no quiero que la gente piense que todo es color de rosa y que uno vive en un mundo fuera de la realidad, vivo como todo el mundo, con momentos difíciles, de incertidumbre, pero lo más importante es el respeto, el admirarse, eso no se ha perdido y el amor por sobre todo que te hace más fuerte y así superar momentos difíciles.