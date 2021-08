La cantante Myriam Hernández, jurado de “Yo Soy Chile”, echó flores al peruano Sebastián Landa, imitador de José Feliciano, quien quedó entre los finalistas del programa y se llevó las palmas del intérprete portorriqueño. “El arte de la imitación es maravilloso, es muy difícil de realizar, lo valoro enormemente porque es despojarse de la esencia propia para emular al artista que se admira y respeta. Sebastián Landa me impresionó de verdad, créeme que me emocionaba y le decía: ‘tú eres José Feliciano, yo creo que voy a un concierto del original y me lo cambian por ti y no me doy cuenta’. Yo le conseguí un saludo del José Feliciano verdadero que se lo pusieron en el programa y él le dijo que era su mejor imitador”.

La intérprete chilena confiesa a Trome que seguirá con “Yo Soy Chile” y lo alternará con sus actividades musicales que se han reiniciado con el lanzamiento de su tema “Hasta aquí”, que es una de las 11 canciones de su nuevo álbum “Sinergía”. “Vamos a grabar todo lo que alcance porque me voy de gira, tengo un tour por Estados Unidos. Comienza en octubre en Connecticut y cantaré en New Jersey, Nueva York, Washington, Miami, Tampa, Orlando, en San Juan de Puerto Rico, luego voy a estar en Colombia, Panamá y espero por supuesto también llegar a Perú. Tengo una emoción tremenda de solo pensar en ese día, realmente tengo muchas ganas de volver a verlos”.

FIEL A LA ESENCIA

Difusora de éxitos románticos como “El hombre que yo amo”, “Peligroso amor” y “Mío”, Hernández defiende a capa y espada su propuesta romántica que la acompaña más de 30 años. “Siento que para mí era más fácil sumarme al movimiento urbano tan de moda, sin embargo, pienso que hoy es mucho más transgresor seguir en la línea del romanticismo, es más difícil hacer hits de canciones románticas. Soy fiel a mi esencia, le canto al amor desde siempre, el amor para mí no es una moda, es un sentimiento que siempre va estar inmerso entre nosotros”, dice la cantante.

Myriam está muy entusiasmada porque su nuevo disco ha sido escrito y producido por Jacobo Calderón, hijo del fallecido compositor Juan Carlos Calderón, creador de hits como “La Incondicional” (Luis Miguel), “Acariciame” (María Conchita Alonso) “Eres tú” (Mocedades) entre otros. “Con Juan Carlos trabajamos un álbum completo, donde estuvo mi hit “Se me fue”, fue maravilloso tuvimos una amistad increíble, me afectó mucho cuando partió y siempre tuve una espinita clavada , me preguntaba: ‘¿Por qué no haber seguido en contacto con su familia?’. Hasta que hace tres años su hijo me contacta, nos conocimos en Madrid, hablamos de su papá y del deseo de trabajar juntos. Finalmente esto se concretó y se fueron creando 11 canciones maravillosas de este nuevo disco que me tiene enamorada”, afirma emocionada Myriam Hernández.

