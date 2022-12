El cómico John Sandoval, más conocido como Nabito, llamó la atención del público tras revelar, en el Reventonazo de la Chola, que padece de una grave enfermedad y el médico le dio solo seis meses de vida.

En declaraciones para América Espectáculos, el humorista aseguró que ahora se siente mejor tras haber contado su verdad. Además, agradeció a su familia, compañeros de trabajo y América Televisión por el apoyo que le brindaron.

“Uno tiene que estar bien moralmente. A todas las personas que se pusieron en contacto conmigo para apoyarme moralmente y económicamente, estoy muy agradecido” , dijo.

En ese sentido reveló que se contactaron con él de todas partes del mundo. “Me siento muy feliz, contento, agradecido, hay gente que me ha dado medicinas naturales, me han recomendado terapias, hasta psicólogos me han llamado”, aseveró.

Nabito también indicó que viene padeciendo la enfermedad hace cinco años y decidió contar su situación para que la gente no piense que ha descuidado su trabajo. Asimismo, aseguró que era momento de buscar ayuda.

“Durante estos cinco años he buscado ayuda por todos sitios. Ya parecía Frankenstein, me sacaban análisis hasta de las uñas, me sacaban sangre, creo que querían hacer una actividad”, acotó.

Finalmente, el cómico adelantó que vuelve a sus shows por Navidad. “Vuelven los Nabitonos, ya vayan separando porque están caros los insumos” , agregó entre risas.

TE PUEDE INTERESAR

Tilsa sí le dedicó canción que bailó en su boda al Loco Vargas, asegura Samu

Karla Tarazona confirma que salió con John Kelvin: “Hubiera terminado como Dalia”

Gabriela Herrera revela que GV la multó con 56 mil soles por ‘rajar’ de Gisela: “Me han mandado dos cartas notariales”