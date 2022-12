Las cámaras de Estás en Todas llegaron hasta Independencia, distrito donde vive Jhon Sandoval, el cómico conocido como Nabito que esta semana reveló que padece de una enfermedad terminal llamada el síndrome de ELA o esclerosis lateral amiotrófica.

“Tenía que confesar algo que me tenía muy frustrado, quería desahogar. Ya estoy mejor, realmente yo pensaba que lo iba manejar, como estaba en mi mejor momento, tenía mis show, entonces dije ‘yo lo manejo’, pero ya en un momento fui a la clínica, hospitales, qué no he hecho, ya no sé qué más hacer”, dijo el humorista del Reventonazo de la Chola sobre el diagnóstico que le dieron hace cinco años.

Según comentó, se enteró de su condición en 2017, cuando estaba haciendo circo y la mano derecha le empezó a temblar. “Al siguiente año fue peor, se me caían las cosas, me tropezaba al caminar. Fui al Mogrobejo y me detectan ELA. El médico me dijo que tenía seis meses de vida, mi mamá preguntó si había tratamiento y el doctor dijo que no, que era una enfermedad que le daba a 3 de 100 personas”, indicó.

Asimismo, aseguró que el especialista le dijo que la enfermedad es hereditaria y aunque intentó afrontarla en un primer momento, poco a poco el dinero se le fue acabando. “El tratamiento me costó 24 mil soles y lo pagué porque tenía” , aseveró.

Nabito se quebró al hablar del apoyo que le brindó Ernesto Pimentel, su jefe en el Reventonazo de la Chola. “Fue muy importante en el aspecto que tenía dónde apoyarme, el jefe...”, dijo antes de emocionarse hasta las lágrimas.

Anita Luz, la mamá del cómico, también habló para Estas en Todas y aseguró que está junto a su hijo todo el tiempo, y al lado de su esposa Ana, lo ayuda a comer y a hacer sus rutinas diarias. “Ernesto es la parte principal para mi hijo, su fortaleza, es una bellísima persona y yo le agradezco bastante y le ruego a Dios que lo ilumine”, acotó.

Nabito volvió a quebrarse y aseguró que Ernesto Pimentel no solo se preocupa por su salud, sino por la de todo su equipo de trabajo. “El Reventonazo es una familia, para mi es un soporte, porque si no hay apoyo moral...”, dijo entre lágrimas.

La mamá del cómico se mostró esperanzada y aseguró que nunca pierde la fe. “Yo tengo mucha fe y no la pierdo hasta el día de hoy, pero hay momentos en los que mi hijo pierde la paciencia, pero yo sigo adelante”, acotó.

Nabito agradeció a las personas que le vienen dando apoyo moral y económico y aclaró que decidió contar su historia para que el público sepa la razón por la que ya no puede trabajar como antes. “Detrás de un ser humano también hay una historia, no es que yo deje mi chamba sino que hay una limitación. Si hay alguien afuera que pueda ayudarme, sería genial, la gente sabe...”, dijo antes de volverse a quebrar.

“No se tiene que perder la fe, hay mucha gente que lo ama, lo quiere, lo llama, para mí es una gran alegría porque veo que aparte de su jefe, hay muchos más” , dijo Anita Luz.

El cómico comentó que esta semana empieza con su tratamiento, que incluye cloruro de magnesio, desinflamantes y una apoya cada quince días.

ESPOSA DE NABITO LO APOYA

Diana, la esposa de Nabito, también declaró para Estás en Todas y aseguró que la situación que tienen que atravesar no ha sido nada fácil. “Todo se puede de la mano de Dios, tenemos que seguir guerreando, sé que vamos a salir adelante”, dijo.

Además, aseguró que el cómico no ha perdido la chispa a pesar de las circunstancias. “Es jodida pero bueno, dice que estoy en el teléfono conla amante, yo no tengo problemas con las amantes, la que tiene problemas es ella”, dijo su esposo a modo de broma.

Por otro lado, Nabito aseguró que el momento más complicado de su vida fue cuando no pudo cargar a su hijo recién nacido, que hoy ya tiene cuatro años. “Hay que vivir el hoy con la familia, hay que reirse. Yo amo a mis hijos, uno tiene trece, el otro cuatro, yo los amo un montón, son mi motor y motivo y lo que más me preocupa, ellos son los más perjudicados”, dijo entre lágrimas mientras su pequeño le pedía: ‘papito no llores’.

QUÉ PASARÁ CON NABITO

Nabito comentó que la enfermedad que lo aqueja afecta al sistema motor y poco a poco va ir perdiendo el control de sus extremidades. “Empieza en el brazo, luego la pierna, después la parte facial. No voy a poder comer y ya mi corazón...” , indicó.

