Jhon Sandoval, más conocido como Nabito, y su familia, recibieron a las cámaras de Estás en Todas en su casa en Independencia para contar la dura batalla que viven para afrontar la enfermedad del cómico, conocida como el síndrome de ELA o esclerosis lateral amiotrófica.

Su esposa Diana se mostró a su lado y junto a su madre, Anita Luz, lo apoyan para comer y realizar todas sus rutinas diarias. “Todo se puede de la mano de Dios, tenemos que seguir guerreando, sé que vamos a salir adelante”, dijo para el programa de Choca Mandros y Natalie Vértiz.

Por otro lado indicó que, pese a las circunstancias, su esposo no ha perdido el sentido del humor. “Es jodida pero bueno, dice que estoy en el teléfono conla amante, yo no tengo problemas con las amantes, la que tiene problemas es ella”, dijo Nabito troleando a la madre de sus dos hijos.

El cómico contó que el momento más difícil de su enfermedad fue cuando no pudo cargar a su hijo recién nacido, que ahora tiene cuatro añitos. “Hay que vivir el hoy con la familia, hay que reirse. Yo amo a mis hijos, uno tiene trece, el otro cuatro, yo los amo un montón, son mi motor y motivo y lo que más me preocupa, ellos son los más perjudicados”, dijo entre lágrimas mientras su pequeño le pedía: ‘papito no llores’.

QUÉ PASARÁ CON NABITO

Nabito comentó que la enfermedad que lo aqueja afecta al sistema motor y poco a poco va ir perdiendo el control de sus extremidades. “Empieza en el brazo, luego la pierna, después la parte facial. No voy a poder comer y ya mi corazón...”, indicó.

Nabito cuenta cómo convive con enfermedad

