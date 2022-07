El actor argentino Nacho Di Marco contó que será pareja de Bruno Ascenzo en la película ‘Cosas de amigos’ que se estrena el próximo 21 de julio y espera que dicha comedia haga reflexionar al público sobre lo importante que es ser tolerante en la sociedad. Además, señala que quedó muy contento con su papel de ‘Benjamín’ en la serie ‘Junta de vecinos’.

Estás protagonizando la película ‘Cosas de amigos’ junto a Bruno Ascenzo, Rodrigo Sánchez Patiño y Óscar López Arias...

Sí, estamos a pocos días del estreno que será el 21 de julio, es una comedia muy bien escrita y dirigida, con un equipo de actores excelentes y toca un tema importante para la sociedad, que busca hacer reflexionar a la gente, a que sea tolerante. La trama cuenta la historia de tres amigos, donde uno de ellos decide confesarles que es gay, que lo hace Bruno y yo soy su pareja.

¿Una crítica a la sociedad desde la comedia?

Sí, porque veremos a un amigo heterosexual, personaje que interpreta Rodrigo Sánchez Patiño, quien no puede entender a su amigo y lo veremos en la pantalla sufrir por eso, pero arrancará algunas risas por sus actitudes. Esto muestra que nos falta crecer como sociedad, que no somos tolerantes con personas que tienen otra opción sexual. Además, la comedia siempre permite dar ese jalón de orejas y Giovanni Ciccia, como director, lo ha hecho muy bien.

Entonces, no temes las críticas...

Para nada, hagas lo que hagas, siempre habrá críticas. Particularmente, siempre las he recibido pero no haga tanto lío y las acepto, y a veces, los que mas te critican son los que en la calle te piden una foto.

¿Qué tal el trabajo con Bruno Ascenzo, tu pareja en la historia?

Superbién, es mega profesional, nos llevamos muy bien, con mucha buena onda. Hasta ahora seguimos en contacto, lo felicite por su película en Netflix.

¿Te consideras un galán?

No sé, así me consideran, pero yo no lo busco... se da por los tipos de papeles que me dan, pero también me gustaría hacer otro tipo de personajes.

Te escriben muchos mensajes por redes sociales...

Sí, muchos... y ahora que salga la película, seguro que habrán más mensajes de chicos, pero bien, para mí es lindo recibir un halago, un buen comentario en buen a onda, de manera respetuosa.

Hace poco terminó de emitirse ‘Junta de vecinos’, ¿qué tal fue esa experiencia?

Estuve al tanto, emitieron las dos temporadas juntas, sé que a la gente le ha gustado mucho... veía los capítulos y extrañaba mucho al Perú. ‘Junta de vecinos’ ha sido una comedia para toda la familia, tuve un personaje hermoso que me gustó mucho interpretar.

Un personaje con matices...

Sí, un tipo maduro, sereno y centrado. Ojalá me dieran más papeles así, pues casi siempre me han tocado los inmaduros. Por ahora estaré hasta noviembre en Buenos Aires en un nuevo proyecto y espero volver pronto al Perú.

¿Y sigues soltero?

Sí, enfocado en el trabajo, compartiendo el tiempo con la familia y los amigos.