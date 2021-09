Nacho no le teme a nada. A lo largo de los años, supo desempeñarse con éxito en diversos géneros musicales y ahora se adapta a las nuevas formas de elaborar y consumir música. Tras el lanzamiento de su tema ‘La buena - Remix’ con Yandel y Justin Quiles, el cantante venezolano se confiesa con Trome y revela más detalles de sus planes a futuro.

Además, cuenta cómo fue su reencuentro con su ‘hermano musical’, Chyno Miranda, quien viene batallando con las secuelas del coronavirus que padeció. Finalmente expresa sus deseos de participar como entrenador del reality La Voz Perú, tras su desempeño en el mismo cargo de la versión dominicana del reality de canto. Empezamos.

Las redes sociales se han convertido en aliados para los artistas ahora en la pandemia...

Yo tomo con agradecimiento la posibilidad de que las redes sociales nos ayudan para promocionar nuestra música, con los challenges o cualquier contenido de apoyo. El TikTok, para ‘La buena’ fue determinante para su crecimiento. Espero que en esta etapa también se inventen algo nuevo para seguir creciendo.

¿Te animas a hacer TikTok?

Sí, yo me animo, uno tiene que vivir. Creo que la única manera de no hacerse viejo tan rápido es seguir siendo niño siempre.

¿Prefieres lanzar sencillos o sacar un disco?

No hay que parar. Estoy viendo una dinámica distinta de música. La nueva generación ha cambiado en la que uno publica contenido y la forma en la de consumir la música. El publico exige que uno tenga un a continuidad de lanzamiento casi mensual. Si no lo haces de esa manera, no te adaptas a la manera de crecer. De aquí a fin de año publicaré, por lo menos, un par de canciones. El nuevo disco como solista podría ser para el primer trimestre del próximo año.

Algunos afirman que se está saturando el mercado con tantas canciones...

Esa teoría quedó descartada con artistas como Bad Bunny, J Balvin y otros artistas latinos que lideran las listas de consumo en el mundo, una Karol G. Son artistas que están teniendo lanzamientos continuos. Ahora eso es sinónimo de que la cantidad de oyentes vaya subiendo y la curva no descienda. Quizá no se están construyendo temas clásicos, pero se están consumiendo temas que tienen un nivel de popularidad alto en tiempo récord.

¿Y tú prefieres los clásicos o los temas que tengan una rápida popularidad?

Prefiero los clásicos, pero no quiere decir que no tenga la capacidad de adaptarme a una nueva forma de hacer las cosas, no me voy a quedar pegado en el tiempo. Quisiera hacer clásicos, pero si no se convierten en clásicos sino en temas que funcionan para mi carrera, está bien.

ME GUSTARÍA ESTAR EN LA VOZ PERÚ

Por otro lado, te estás desempeñando como ‘entrenador’ en el reality ‘The Voice Dominicana’ ¿Qué tal esa experiencia?

Es un nuevo reto que me tomo muy enserio, me preocupo por cada participante que sube al escenario y si me toca hacerle una critica que sea constructiva, para que no salgan desmoralizados ni con ganas de renunciar. Es una etapa que me brinda mucho respeto y credibilidad en la industria.

Aquí también se está emitiendo el reality actualmente ¿Estarías dispuesto a venir a Perú y ser couch?

Por supuesto que estaría dispuesto. Me encantaría participar e ir a Perú por un tiempo. El Perú me conoce y sabe que es un placer pasar tiempo dentro del país, son tanto años yendo al Perú, la gente me ha visto desde que soy niño hasta esta etapa de mi carrera y me seguirá viendo por mucho tiempo, sería un placer ir. Obviamente tendría que terminar una faceta en un lado para empezar una faceta en otro.

LA RECUPERACIÓN DE CHYNO

El reencuentro con Chyno en los Premios Juventud fue lo más emotivo de la gala, ¿Continúan los planes a futuro? Sabemos que él aún está delicado de salud

Fue una linda experiencia revivir un momento mágico en los Premios Juventud. Dependemos del estado de la salud de él para continuar con nuevos proyectos, hay que esperar. He estado presente en la manera que he podido. Trato de hacer lo que puedo con la intención de seguir haciendo proyectos juntos sin abandonar mi estatus como solista. Si hago tantos ‘featurings’ para mí siempre va a ser un placer tema en colaboración con un compañero con el que pase en dúo 10 años. Esperamos que Chyno, con el favor de Dios, se recupere pronto y que esté en la mejor situación neurológica que pueda y poder seguir planteándonos metas en conjunto.

¿Con qué otro artista tienes pendiente hacer un dúo?

A mí me encanta Juan Luis Guerra, siempre lo he nombrado en los entrevistas a ver si le llega el comentario y lograr meternos en el estudio. Carlos Vives también, han sido referentes para muchos, me gustaría hacer algo con estas leyendas. Con Rubén Blades y Marco Antonio Solís, también.

¿Algún otro género musical en el que te atrevas a incursionar?

Yo me siento afín a cualquier genero. No podría cantar opera porque no tengo ese don pero si he hecho música folclórica latina, baladas, bachatas, salsa, trap, reggaetón. Los limites están en la mente.

