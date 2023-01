La chiclayana Nadia Collantes Diez (25), c ontó que antes del beso actuado que se dio con Gino Assereto para la secuencia ‘Dale Play’ de ‘Esto es guerra’, ‘ensayaron’ para que ‘el chape se sienta muy real’ y que no se puso nerviosa al ver a Jazmín Pinedo , expareja del ‘tiburón’, pues les hizo barra para que todo salga bien.

Nadia, te pusiste nerviosa por el ‘chape’ con Gino

Para nada, fuimos muy profesionales. Lo que pasa es que hicimos una previa, un ensayo para que salga bien en el vivo.

Ya había confianza...

Sí, tuvimos que practicar para que el vivo no nos agarre fríos (ríe).

Él está solo, ¿tú también? puede surgir la ‘química’.

Sí, estoy solterísima, puede ser, uno nunca sabe, no le cierro las puertas a nada.

Aparte él es un chico guapo

Sí, es muy lindo, alto, guapo y deportista. Imagínate que antes yo los veía por televisión y ahora estoy trabajando con ellos, es una bonita experiencia.

Así reaccionó Jazmín Pinedo al ver beso escena de beso de Gino Assereto en ‘EEG’

CHICLAYANA DA MÁS DETALLES DE GINO

¿Y cómo es Gino?

Buena vibra, una persona con la que se puede conversar, eso me gusta de él, también sabe escuchar y te ayuda mucho, es buena persona.

¿No te asustaste al ver a Jazmín en el set?

No, es más ella nos hacía barra.

Gino también es de Chiclayo, ¿allá no se conocieron?

Sí, es de allá, pero nos hemos conocido más acá. Gino siempre nos apoya en el tema de la competencia y aconseja.

Nadia Collantes besó a Gino Assereto frente a Jazmín Pinedo para ganar un reto de actuación. (Foto: Composición)

‘BESOS DE VERDAD’

Jazmín Pinedo apareció esta mañana en la conducción de ‘Más Espectáculos’ y se refirió al beso actuado que le dio su expareja Gino Assereto a una participante de ‘Esto es Guerra’. La ‘chinita’ no tuvo reparos en brindarle nuevamente palabras románticas al ‘tiburón’ a fin de que consiga su felicidad.

“Ambos cumplían con su trabajo, así se den un beso de mentira o un beso de verdad, a mí ya no me tendría por qué importar porque somos amigos, somos papás, hace cuatro años que no estamos juntos. Yo estoy en una relación muy feliz, contenta y espero que estos besos no sean de mentira y él también pueda tener besos de verdad y pueda ser feliz al lado de una buena mujer”, acotó

Cabe precisar que Jazmín Pinedo ha iniciado una relación con Pedro Araujo, un joven uruguayo que conoció en la boda de su hermana. La modelo precisó que espera que Gino encuentre el amor de su vida y que esa persona sea la apropiada por su menor hija.