Nancy Castelo, más conocida como la garotiña, afirma que conoce hace muchos años a Giulliana Rengifo y jamás se metería en una relación y sabe que no la está pasando bien por los comentarios de Magaly Medina, quien la ampayó con el notario Paul Pineda.

“Yo conozco a Giulliana desde niñas y sé que no se metería con un hombre casado. No sé la historia con el señor Pineda, pero seguro él le dijo que estaba separado y ella le creyó”, afirmó la garotiña.

Debe estar afectada porque hace poco le pidió a Magaly que parará con todo esto porque le hacían bullying a sus hijas en el colegio.

Yo la conozco, sé que ella es sensible y le debe estar afectando mucho, pero también es una mujer muy fuerte y va a superar este momento. Yo la llamé, le escribí, pero por agenda de trabajo no he podido verla personalmente. La escuché bien, pero por los años que la conozco sé que está triste. Siempre estaré pendiente de ella y de mis sobrinitas.

¿Qué le aconsejarías a Giulliana?

Que deje todo en manos de Dios y se aleje del señor Pineda hasta que esté totalmente divorciado, que se enfoque en su música y emprendimientos y se olvide por un tiempo del amor.

Pero ella es una mujer soltera y tiene derecho a rehacer su vida

Sí, ella es bellísima, guapa, joven y empoderada.

Y el amor llega cuando uno menos lo espera.

Así es, pero recordemos que ella se separó hace un año y algo. Creo que debe primero, antes de rehacer su vida, darse un tiempo a solas con ella para estar super preparada cuando llegue la persona ideal a su vida. Guilliana lo da todo por amor, yo deseo que ella encuentre un príncipe para su vida, se lo merece.

Muchos piensan que lo de Magaly Medina, es algo personal contra Guilliana...

Mira cuando estábamos en Agua Bella, el programa de Magaly le hacía notas y reportajes solo a ella, pero ahora todo cambio. Yo la quiero mucho y quiero lo mejor para ella.

Giuliana Rengifo: “Magaly me odia y por eso quiere dejarme mal, el notario es mi amigo

Giuliana Rengifo salió al frente para defenderse luego que Magaly Medina emitió un ‘ampay’ de ella donde se le ve besándose con el notario Paul Pineda Gavilán ( 45 años) con quien celebró el pasado viernes su cumpleaños en la pollería del cómico Gino Arévalo, ubicado en Los Olivos y dijo que él estaba separado y solo es su amigo.

Por otro lado, se informó que el notario está casado, hace 20 años, con la fiscal Katherine Tapia y tienen hijos. Magaly , al finalizar su programa dijo que el ‘ampay’ a Giuliana tiene una segunda parte.

Giuliana Rengifo salió al frente para defenderse luego que Magaly Medina emitió un ‘ampay’ de ella donde se le ve besándose con el notario Paul Pineda Gavilán ( 45 años) con quien celebró el pasado viernes su cumpleaños en la pollería del cómico Gino Arévalo, ubicado en Los Olivos y dijo que él estaba separado y solo es su amigo.

Giuliana, ¿viste el ampay que el programa de Magaly te hizo?

Es falso, él es separado y es mi amigo, no tengo relación seria con nadie y tengo pruebas. Magaly ‘patinará’, si saca algo volverá a la cárcel.

¿Cuándo pasó o se dio este ampay?

No sé, la verdad yo hago mi vida de soltera, con amigos solteros y separados.

O sea está separado, ¿no vive en la casa de la esposa?, ¿no han iniciado trámites de divorcio?, ¿o sí?

Lo que pasa es que Magaly quiere venderlo así para dejarme mal, porque sigue casado, pero está separado hace varios meses y lleva una buena relación por sus hijos y lo sé porque soy amiga de su hijo mayor.