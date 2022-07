Nancy Castelo, más conocida como la garotiña, regresó al Perú después de una exitosa gira por Europa donde no solo conquistó a su público con su música sino que también dejó más de un corazón enamorado.

“Acabo de llegar de mi gira como cantante solista en Europa. Fui por una semana para hacer mis shows y me quedé más de un mes porque salían contratos. Tuve que cambiar mi fecha de regreso como en tres oportunidades. Gracias a Dios estuve bendecida en esta gira”, contó la garotiña.

Tu música suena por Europa...

Sí, la gente me respalda como cantante y por eso estoy superfeliz. Además aproveché para hacerme fotos con mis vestuarios típicos en lugres turísticos de Europa como el doumo de Milan (Italia).

¿No has dejado algún galán por allá?

Un montón de franceses, italianos me enamoraban, pero no acepté a ninguno porque estuve enfocada en cantar y mi faceta como empresaria, ya que saqué mis polos con mi marca, y en los shows vendí un montón.

También hay que darse tiempo para el amor.

Sí, pues creo que voy a hacer un casting a nivel nacional ja, ja, ja.

Y qué pasa con los galanes extranjeros...

Se me acercaron un montón a pedirme fotos y mi número telefónico, me querían enamorar pero no soy una chica fácil ja, ja, ja... quien me quiera conquistar tiene que hacer su lucha ja, ja, ja.

¿Tienen que hacer sus méritos?

Mínimo tienen que venir todos a Perú a pasar su casting ja, ja, ja... yo soy una chica difícil.

Dicen que el amor llega cuando uno menos lo esperas.

Es cierto. Necesito un galán que me abrigue porque acá hace bastante frío.

Ahora qué proyectos tienes...

En Europa tuve una rutina de shows acelerada, así que me voy a tomar unos días de descanso, para luego retomar con fuerza unos eventos que tengo pendientes en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cuzco, Iquitos, Pucallpa y Tarapoto.

LA GAROTIÑA SE REINVENTA

Nancy Castelo, más conocida como la garotiña, cuenta que muy pronto volverá con su secuencia ‘A la ducha con la garotiña’, pero ahora a través de su canal de YouTube.

“Este año se viene con todo. La secuencia que hice por Instagram ‘A la ducha con la garotiña’, donde entrevistaba virtualmente a un artista, vuelve pero esta vez con mayor producción y desde mi canal de YouTube. La de haciendo ejercicios y ‘Cocinando con la garotiña’, que hacía en bikini, también regresan. Es algo innovador que a mi público le gustó”, afirmó.

