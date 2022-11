Nancy Castelo, la ‘garotiña’, abrirá su Onlyfans, pero no será apto para ‘mañosones’ porque con ella los desnudos ‘no van. Y está feliz porque poco a poco va afianzando su carrera como cantante.

“Pronto abriré mi Onlyfans, pero solo para fotos y videos sexy, nada de desnudos”, indicó.

¿No vas a mostrar más de la cuenta?

No, solo fotos y videos sexy, tal vez novedades de mi música. Es realmente para quien es mi recontra fan, no es para ‘mañosones’. Si hasta la cantante Anitta de Brasil lo ha hecho. Ella en su Instagram sube videos donde se muestra sexy. Entonces, en su Onlyfans solo hay contenido exclusivo musical y fotos.

Hablando de otro tema, te va bien como solista.

Gracias a Dios, me va muy bien con la música y también con la venta de polos. El hecho de ir a Europa, como solista, varias veces y a otros países le ha dado peso a mi carrera como solista aquí en el Perú, ya muchos me respetan como cantante y también hay muchas amigas que están siguiendo mis pasos, que empezaron como bailarinas y ahora con preparación incursionan en el canto. Eso me llena de orgullo, incluso en mi orquesta apoyo a mis bailarines para que estudien canto.

Sientes, que mucha gente aún te ubica con bailarina.

En mi caso yo era cantante, pero en ‘Agua Bella’ y ‘Euforia’ no había cupo para el canto, solo de bailarina y tuve que esperar el puesto en Agua Bella. Cuando me dieron el puesto de cantante muchas personas no se enteraron, y por eso lucho con eso que solo me consideren bailarina.

Te molesta que piensen que no cantas...

No, respeto demasiado a los bailarines, pero ya pagué el derecho de piso aceptando un puesto de bailarina y animadora, esperando mi oportunidad para que me dejen ejercer mi profesión de cantante.

¿Te has preparado para este reto?

Siempre, hasta ahora llevo clases de canto. Todos los días, uno aprende. Nací con el don, pero siempre trato de pulirlo con estudios más y más. Pronto daré muchas sorpresas musicales y también como mi faceta de empresaria comerciante.

Volverás a Europa como solista.

Sí, ya estoy en conversaciones para regresar. Gracias a Dios estoy rompiéndola con mis shows.

Nancy Castelo defiende a Giulliana Rengifo: “Jamás se metería en una relación”

Nancy Castelo, más conocida como la garotiña, afirma que conoce hace muchos años a Giulliana Rengifo y jamás se metería en una relación y sabe que no la está pasando bien por los comentarios de Magaly Medina, quien la ampayó con el notario Paul Pineda.

“Yo conozco a Giulliana desde niñas y sé que no se metería con un hombre casado. No sé la historia con el señor Pineda, pero seguro él le dijo que estaba separado y ella le creyó”, afirmó la garotiña.

Debe estar afectada porque hace poco le pidió a Magaly que parará con todo esto porque le hacían bullying a sus hijas en el colegio.

Sé que ella es sensible y le debe estar afectando mucho, pero también es una mujer muy fuerte y va a superar este momento. Yo la llamé, le escribí, pero por agenda de trabajo no he podido verla personalmente. La escuché bien, pero por los años que la conozco sé que está triste. Siempre estaré pendiente de ella y de mis sobrinitas.